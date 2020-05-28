28 Mayıs 2020, Perşembe
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Bakan Murat Kurum açıkladı! 1 milyar euroluk çevre ve altyapı projesi geliyor

ve Şehircilik Bakanı yaptığı açıklamada, "Yatırım tutarı 1 milyar euroyu aşan 48 çevre projemiz ile 12 milyon vatandaşımızın temini, atık su arıtma ve katı atık bertarafı gibi çevre ve hizmetleri eksiksiz sağlanmış olacak" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.05.2020 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020
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BAKANLIKTAN 1 MİLYAR EUROLUK ÇEVRE VE ALTYAPI PROJESİ

ve Şehircilik Bakanı yaptığı açıklamada, "Yatırım tutarı 1 milyar euroyu aşan 48 çevre projemiz ile 12 milyon vatandaşımızın içme suyu temini, atık su arıtma ve katı atık bertarafı gibi çevre ve altyapı hizmetleri eksiksiz sağlanmış olacak" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan "Çevreyi ve tabiatı bir emanet olarak görüyoruz" diyen Bakan Murat Kurum, "Yatırımlarımızın ve projelerimizin tamamını çevreyi önceleyen bir yaklaşımla ele alıyor, buna göre hareket ediyoruz" şeklinde konuştu.

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