Bakan Murat Kurum açıkladı! 1 milyar euroluk çevre ve altyapı projesi geliyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, "Yatırım tutarı 1 milyar euroyu aşan 48 çevre projemiz ile 12 milyon vatandaşımızın içme suyu temini, atık su arıtma ve katı atık bertarafı gibi çevre ve altyapı hizmetleri eksiksiz sağlanmış olacak" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, "Yatırım tutarı 1 milyar euroyu aşan 48 çevre projemiz ile 12 milyon vatandaşımızın içme suyu temini, atık su arıtma ve katı atık bertarafı gibi çevre ve altyapı hizmetleri eksiksiz sağlanmış olacak" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan "Çevreyi ve tabiatı bir emanet olarak görüyoruz" diyen Bakan Murat Kurum, "Yatırımlarımızın ve projelerimizin tamamını çevreyi önceleyen bir yaklaşımla ele alıyor, buna göre hareket ediyoruz" şeklinde konuştu.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Bakan Berat Albayrak'tan CHP'lilerin çirkin iftiralarına sert cevap
- TOKİ Van kura sonuçları açıklandı mı?
- Bakan Albayrak: Bugün yeni rekorlara imza atılıyor
- Bakan Albayrak'tan ekonomiye dair önemli açıklamalar
- Bakan Albayrak gündemi değerlendirecek
- Kritik adım! Uçuş için yeni dönem başlıyor
- Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı sıkı takip
- Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verisine odaklandı
- Milyonlarca araç sahiplerine sevindiren haber!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101 28 Mayıs 2020 aktüel kataloğu: Toshiba Smart Led TV dikkat çekiyor! A101 perşembe indirimleri neler?
- Tarih belli oldu! Uçuşlar ne zaman açılacak? THY iç hatlar ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak?
- Son dakika! Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Yasaklar (Kısıtlamalar) ne zaman bitiyor?
- Aldın Aldın! 28 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta blender seti ve vakumlu poşet dikkat çekiyor!
- Türkiye son durum! İl il corona virüsü vaka ve ölenlerin sayısı kaç? 27 Mayıs Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu
- İkramiyeye zam formülü! SSK Bağkur emekli ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kim, ne kadar alacak?
- Subay alımında son dakika! MSÜ tercih tarihleri açılandı! 2020 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?
- talep.toki.gov.tr: TOKİ Van kura sonuçları yayımlandı mı? 2020 TOKİ Van Tuşba isim isim kura sonuçları sorgula
- Bilim Kurulu üyesinden açıklama! Düğün salonları ne zaman açılacak? 2020 düğünler ne zaman başlayacak?
- Detaylar belli oluyor! İdari izin ne zaman sona erecek? Kamuda uzaktan ve esnek çalışma ne zaman bitecek?
- TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi: 2020 Karaköprü Maşuk TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- 20 yaş altı yasak kalktı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma cezası ne kadar?