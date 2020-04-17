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Ticaret Bakanlığından fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı kurul: 500 bin TL ceza kesebilecekler

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
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BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI! 500 BİN LİRA CEZA

Koronavirüsü fırsatçılarına karşı mücadele kapsamında  13 üyeden oluşan bir  oluşturuyor. Mal ve hizmetin fiyatında fahiş artış yapanlara 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanlara ise 500 bin TL'ye kadar ceza kesilebilecek.

Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi dün Meclis'te kabul edildi. Torba yasaya fahiş fiyat artışına gidenlere ve stokçuluk yapanlara yönelik 3 yeni madde daha eklendi.

FAHİŞ ARTIŞ YAPILAMAYACAK

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a, eklenecek "Fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve " başlıklı madde ile üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamayacak.

TÜKETİCİ KORUMA ALTINA ALINIYOR

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacak.

HAKSIZ FİYAT KURULU OLUŞTURULACAK

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak ve her türlü tedbiri almak amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulacak.

13 ÜYE OLACAK

Başkanlığı, Genel Müdürü tarafından yürütülen Kurul, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü, , Hazine ve , Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve tarafından görevlendirilen birer Genel Müdür, ilgili İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı, Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından görevlendirilen birer üye, üretici ve tüketici örgütleri ile perakende sektörünü temsilen birer üye olmak üzere 13 üyeden oluşacak.

STOKÇUYA 500 BİN TL CEZA

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapanlara 10 bin liradan 100 bin liraya kadar; üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

KARARLARI BAKANLIK UYGULAYACAK

Kurul, ihtiyaç halinde başkanın çağrısı üzerine, başkan dahil en az 7 üye ile toplanacak ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alınacak. Oyların eşit olması halinde başkanın oy kullandığı tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilecek. Kurulun kararları Ticaret Bakanlığınca uygulanacak.

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