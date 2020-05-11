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Üreticide 2 lira markette 10 lira... Rekabet Kurulu fahiş fiyat artışına 'dur' dedi |Video

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11.05.2020
Koronavirüs salgınını fırsat bilen bazı işletmeler fahiş fiyat artışına gitti. Üreticiden 2 liraya çıkan nohut fırsatçı bir markette 10 lira gibi fahiş bir fiyat artışıyla satıldığı tespit edildi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, bu şirketlerin Rekabet Kurulu tarafından tespit edilip deşifre edildiğini açıkladı. Erdem, bu şirketlere cezai yaptırımlarında uygulanacağını söyledi.

Koronavirüs salgınını fırsat bilen bazı işletmeler fahiş fiyat artışına gitti. Üreticiden 2 liraya çıkan nohut fırsatçı bir markette 10 lira gibi fahiş bir fiyat artışıyla satıldığı tespit edildi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, bu şirketlerin Rekabet Kurulu tarafından tespit edilip deşifre edildiğini açıkladı. Erdem, bu şirketlere cezai yaptırımlarında uygulanacağını söyledi.

"KAYBEDEN ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ"

A Haber canlı yayınında konuşan Erdem, "Marketlerdeki fiyatlar bir anda şişti vatandaşlar şikayet etti. Rekabet Kurulu şikayetlere kayıtsız kalmadı, fahiş fiyat artışı yapan şirketlere soruşturma başlattı. Üretici ile market fiyatları arasındaki farklar korkunç. Kimse 'kazanmasın' demiyoruz ama burada kaybeden üretici ile tüketici... Dijital tarım sistemi gelince alıcı ve satıcı buluşunca bu sistemi kontrol etmek daha kolay olacak." ifadelerini kullandı.

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