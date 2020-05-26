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Son dakika: 4 büyük otobüs firması seferlere başlayacağı tarihi açıkladı! Biletler satışta

Son dakika haberine göre 'nin 4 büyük otobüs firmasının seferlere başlayacakları tarih duyuruldu. Firmalar 4 Haziran tarihi itibarıyla tüm seferlere başlayacaklarını bildirdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
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4 BÜYÜK FİRMA TARİH VERDİ! BİLETLER SATIŞTA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hava, demir ve kara yolunda toplu ulaşım bir süreliğini durdurulmuştu. Şimdi ise normalleşme adımları kapsamında firmalar teker teker açılış tarihlerini açıklamaya başladı.

Tüm bu gelişmelerin yanında 'nin 4 büyük otobüs firması seferlere başlayacağı tarihi 'mola bitti' şeklinde duyurdu. Milliyet'in haberine göre Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması 4 Haziran'da seferlerine başlayacak.

Firmalardan yapılan açıklamada, "4 Haziran'da yola çıkıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan bilet satış işlemleri yolcuların Kovid-19 ile ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden Hayat Eve Sığar (HES) koduyla gerçekleştirilecek.

Giriş çıkış yasağı olan iller için ise "seyahat izin belgesi" alınması da gerekiyor.

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