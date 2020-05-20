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HES kodu nedir? Seyahatte yeni dönem nasıl olacak? Uçak ve tren seyahati HES kodu nasıl alınır?

Son dakika... Seyahatte yeni dönem başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını sonrası uygulanan şehirler arası seyahat yasağıyla ilgili olarak Hayat Eve Sığar uygulamasını kullanarak HES kodu alınıp seyahat edilebileceğini duyurdu. Bu gelişmelerin ardından HES kodu ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, seyahatte yeni dönem nasıl olacak? HES kodu nedir? Uçak ve tren seyahati için HES kodu nasıl alınır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 17:43 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 17:49
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HES kodu nedir? Seyahatte yeni dönem nasıl olacak? Uçak ve tren seyahat HES kodu nasıl alınır?
HES kodu nedir? Seyahatte yeni dönem nasıl olacak? Uçak ve tren seyahat HES kodu nasıl alınır?

Son dakika... HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Seyahat ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca, alınacak HES kodu ile uçak ve tren seyahati yapılabileceğini duyurdu. Peki, HES kodu nedir? Seyahatte yeni dönem nasıl olacak? Uçak ve tren seyahat HES kodu nasıl alınır? İşte merak edilenler...

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HES kodu nedir? Seyahatte yeni dönem nasıl olacak? Uçak ve tren seyahat HES kodu nasıl alınır?
HES kodu nedir? Seyahatte yeni dönem nasıl olacak? Uçak ve tren seyahat HES kodu nasıl alınır?

HES KODU NEDİR, NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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HES kodu nedir? Seyahatte yeni dönem nasıl olacak? Uçak ve tren seyahat HES kodu nasıl alınır?
HES kodu nedir? Seyahatte yeni dönem nasıl olacak? Uçak ve tren seyahat HES kodu nasıl alınır?

"Açılabilecek işyerleri için Bilim Kurulumuz rehberler hazırlamaktadır. Bir kısmı hazır durumdadır. Sosyal hayatı kolaylaştıracak mobil uygulamadan bahsetmiştim. Kullanıcı sayısı 10 milyonu aşan bu uygulama evden çıktığınızda rehberiniz olacak.

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HES kodu nedir? Seyahatte yeni dönem nasıl olacak? Uçak ve tren seyahat HES kodu nasıl alınır?
HES kodu nedir? Seyahatte yeni dönem nasıl olacak? Uçak ve tren seyahat HES kodu nasıl alınır?

Mobil uygulamanın bir diğer fonksiyonu da şudur, bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek. Uçağa binerken bu uygulama serbest giriş kartı olacak.

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HES kodu nedir? Seyahatte yeni dönem nasıl olacak? Uçak ve tren seyahat HES kodu nasıl alınır?
HES kodu nedir? Seyahatte yeni dönem nasıl olacak? Uçak ve tren seyahat HES kodu nasıl alınır?

Ulaştırmada bu bilgi bizlerden göstermemiz istenecek. Bu bilgi sosyal hayata katılım söz konusu olduğunda özel bir bilgi değildir. Bu uygulamaya öncelikle şehirlerarası uygulamaya geçiyoruz. Alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz.