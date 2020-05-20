HES kodu nedir? Seyahatte yeni dönem nasıl olacak? Uçak ve tren seyahati HES kodu nasıl alınır?

Son dakika... Seyahatte yeni dönem başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını sonrası uygulanan şehirler arası seyahat yasağıyla ilgili olarak Hayat Eve Sığar uygulamasını kullanarak HES kodu alınıp seyahat edilebileceğini duyurdu. Bu gelişmelerin ardından HES kodu ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, seyahatte yeni dönem nasıl olacak? HES kodu nedir? Uçak ve tren seyahati için HES kodu nasıl alınır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 17:43 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 17:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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