Son dakika haberi! Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak?

Son dakika... Şehirler arası yasak ne zaman bitecek? Koronavirüsle mücadele kapsamında şehirler arası seyahat kısıtlanmıştı. Hava ve demir yolu ulaşımında biletlerin satışa çıkmasının ardından otobüs seferlerinin başlayıp başlamayacağı araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından 15 ilde uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlaması ile ilgili genelge yayımlandı. Peki, şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 25.05.2020 13:30 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 13:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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