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Haberler Galeri Son dakika haberi! Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak?

Son dakika haberi! Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak?

Son dakika... Şehirler arası yasak ne zaman bitecek? Koronavirüsle mücadele kapsamında şehirler arası seyahat kısıtlanmıştı. Hava ve demir yolu ulaşımında biletlerin satışa çıkmasının ardından otobüs seferlerinin başlayıp başlamayacağı araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından 15 ilde uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlaması ile ilgili genelge yayımlandı. Peki, şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 25.05.2020 13:30 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 13:40
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Son dakika haberi! Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak?

Son dakika... Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında seferleri durdurulan demir yolu ve hava yolu ulaşımında, Ramazan Bayramı sonrasında normalleşme çalışmalarına yavaş yavaş başlanacak. Bu gelişmelerin ardından otobüs seferlerinin ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. 15 ilde uygulanan şehirler arası seyahat yasağının biteceği tarih araştırılıyor. Peki, şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

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Son dakika haberi! Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Zonguldak, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van.

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Son dakika haberi! Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Genelgeye göre, 14 büyükşehir ve Zonguldak iline kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkış yasağı 3 Haziran Çarşamba gece yarısı sona erecek.

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Son dakika haberi! Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak?

OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Otobüs seferlerinin hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika haberi! Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak?

Genelgede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında, 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan şehir giriş-çıkış kısıtlamasına Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda devam edilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.