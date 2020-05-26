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9 bin kişiye nakdi yardım ve elektrik faturası desteği! Bakan Selçuk detayları anlattı

, , ağır kronik hastalığı bulunan 6 bin 564 ihtiyaç sahibine düzenli sağlandığını, kronik hastalığı sebebiyle cihaza bağımlı 2 bin 135 kişinin elektrik fatura bedellerinin karşılandığını söyledi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
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BAKAN DUYURDU: ELEKTRİK FATURALARI...

, yaptığı açıklamada, ağır kronik hastalara yönelik yaklaşık 2,5 yıldır uygulanan programıyla tüberküloz ve kızamık mikrobunun yol açtığı beyin hastalığı olan "subakut sklerozan panensefalit (SSPE)" nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan ihtiyaç sahiplerine aylık düzenli nakdi yardımda bulunduklarını belirtti.

Bu programla tüberküloz hastalarına tedavi görme süreçleri ve hastalıklarının durumu dikkate alınarak 6 aydan 2 yıla kadar destek sağlandığını dile getiren Selçuk, hastalarına da tedavi süreçleri boyunca desteğin devam ettiğini anlattı.

Selçuk, Şubat 2019'da yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile düzenli sosyal yardım alan haneler için başlatılan "elektrik tüketim desteği" kapsamında da kronik rahatsızlıkları sebebiyle cihaza bağımlı ihtiyaç sahiplerinin elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Yardım programıyla cihaza bağımlı hastaların bulunduğu konutların elektrik faturalarının kullanılan cihazın enerji tüketim düzeyi dikkate alınarak aylık 200 liraya kadar desteklendiği bilgisini veren Selçuk, ayrıca hanelere kesintisiz güç kaynağı sağlandığını ve yardımın başladığı ilk ay tek seferlik olmak şartıyla hanelerin cihaza bağlanma tarihinden sonraki birikmiş elektrik borçlarının da ödendiğini kaydetti.

6 BİN 564 TÜBERKÜLOZ VE SSPE HASTALARINA DÜZENLİ NAKDİ YARDIM
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ağır kronik hastalıkları bulunanlara yönelik düzenli programı ile elektrik faturalarının desteklenmesiyle ilgili uygulamanın geldiği noktaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Kronik hastalık yardım programımız kapsamında tüberküloz veya SSPE hastalığı bulunan 6 bin 564 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza aylık düzenli nakdi yardımda bulunuyoruz. Ayrıca kronik rahatsızlıkları sebebiyle cihaza bağımlı olan ihtiyaç sahibi 2 bin 135 vatandaşımızın da elektrik fatura bedellerine destek sağladık.

Kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımıza sağladığımız bu desteklerin yanı sıra düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ailelerimizin aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimleri de Bakanlığımızca karşılanıyor. Hanede bulunan kişi sayısına göre 53 ile 106 lira arasında destek veriyoruz. Elektrik tüketim desteğinden de bugüne kadar 1 milyon 528 bin 807 hanemiz yararlandı."

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 ile mücadele sürecinde kronik hastalığı bulunanların 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin de ikinci duyuruya kadar geçerli olması kararını aldıklarını sözlerine ekledi.

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