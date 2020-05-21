Son dakika: HES kodu kullanıma açıldı | HES kodu nasıl alınır?
Seyahat izni için kullanılacak kod "Hayat Eve Sığar" uygulamasından temin edilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı son dakika açıklamasında, Hayat Eve Sığar (HES kodu) uygulamasına ilişkin, "Bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek." demişti.
Seyahat izni için kullanılacak kod "Hayat Eve Sığar" uygulamasından temin edilecek. Dün yaptığı basın toplantısında seyahatte HES döneminin başladığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca, "Hayat Eve Sığar mobil uygulamasından HES kodu alınabilecek. Tüm yolcuların en üst düzeyde güvenliği sağlanmaya çalışacak. HES kodları kişiye özel tekil kodlardan oluşacak." dedi.
"FARKLI BİR HES KODU OLUŞTURULABİLECEK"
Bakan Koca, "TC kimlik numarası gibi sabit olmayacak. Her paylaşımında farklı bir HES kodu oluşturulabilecek. Önümüzdeki günlerde mobil uygulama ve HES kodunun yaygın uygulanması hayatımızı kolaylaştıracak" ifadelerin kullandı.
RİSKLERİ GÖREBİLECEK
Koca, mobil uygulamanın kullanıcı sayısının 10 milyonu aştığını, uygulamanın evden çıkıldığında vatandaşlara rehber olacağını söylemişti. Bulunulan ortamda veya gitmek istenilen yerin ne ölçüde risk taşıdığının görülüp, anında tedbir alınabilineceğini aktaran Koca, "Uygulamanın çok önemli diğer bir fonksiyonu da şudur; bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek." diye konuşmuştu.
SERBEST GİRİŞ KARTI OLACAK
Uygulamanın uçağa binerken, serbest giriş kartı olacağını dile getiren Koca, hastalıkla mücadelenin bu döneminde seyahatlerde kişilerden risk taşımadığını göstermesinin isteneceğini kaydetmişti.
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