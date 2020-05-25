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YHT bileti alırken dikkat! HES kodu olan herkes gidemeyecek

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları () Taşımacılık A.Ş, () koduyla  Tren () biletlerinin nasıl alınacağına dair anlatım videosu paylaştı. Buna göre, YHT bileti alırken HES kodu "" yerine sayılmayacak.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.05.2020 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020
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BİLET ALIRKEN DİKKAT! HERKES GİDEMEYECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde seferlerinin 28 Mayıs'ta başlayacağını duyurmuştu. Bu süreçte seferlerin başlamasıyla biletlerin nasıl alınacağı ise merak konusuydu.

YHT bileti alırken dikkat! HES kodu olan herkes gidemeyecek YHT BİLETİ ALIRKEN DİKKAT! HES KODU OLAN HERKES GİDEMEYECEK

NASIL ALACAĞI ANLATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Taşımacılık A.Ş, () uygulamasından alınan kodla Tren (YHT) biletlerinin nasıl alınacağına dair bir anlatım videosu paylaştı. TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından paylaşılan videoda, "" bulunan vatandaşların, ayrıca Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden aldığı kodla biletleri nasıl alacağı anlatıldı.

"HES KODU 'SEYAHAT İZİN BELGESİ' YERİNE GEÇMİYOR"

Ayrıca, 'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından alınan kodun "Seyahat İzin Belgesi" yerine geçmediği ve şehirler arası seyahat kısıtlaması bulunan vatandaşların sadece HES koduyla seyahat edemeyecekleri bildirildi.

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