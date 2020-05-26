Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeler hesaplarda
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mayıs ayı mesleki yeterlilik, sınav ve belgelendirme teşvikinin ödendiğini açıkladı. Üretimde etkinlik ve verimliliğin sağlanmasında en önemli rolü üstlenen nitelikli iş gücünün tesis edilebilmesi için yapılan ödemelerin tutarı 60 Milyon TL.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 62.500 kişinin yaklaşık 60 Milyon TL tutarındaki mayıs ayı mesleki yeterlilik, sınav ve belgelendirme teşvikinin ödendiğini açıkladı.
Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan itibaren ara verilen mesleki yeterlilik sınavlarından 1 Ocak-16 Mart tarihleri arasında başarılı olarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış kişilere, teşvikten yararlanarak sınav ve belge ücretlerini geri alabilme imkânı sağladıklarını ve 26 Martta yürürlüğe giren Kanun ile pandemi kapsamında olumsuz etkilenen üretimin, nitelikli iş gücü ile desteklenmesi kapsamında İşsizlik Sigortası Fonundan sağlanacak mesleki yeterlilik belgesi teşvikinin 2022 yılına kadar süreceğini ifade etti.
Selçuk ayrıca, "Mesleki Yeterlilik Kurumumuz, ilgili Bakanlıklarımız, meslek kuruluşlarımız, sendika ve STK'larımız ile işbirliği içerisinde çalışma hayatında ihtiyaç duyulan meslek standartlarını belirliyoruz. Pandemi sebebiyle bazı sektörlerde olumsuz etkilenen üretim süreçlerini nitelikli ve belgeli iş gücü ile ivmelendirerek daha iyi bir konuma gelmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." diyerek ülke ekonomisinde üretimin önemini vurguladı.
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