08 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Kur operasyonuna karışan şirketler kim? Sabah yazarı Dilek Güngör yazdı

Kur operasyonuna karışan şirketler kim? Sabah yazarı Dilek Güngör yazdı

’nin ekonomik başarısına göz diken merkezli spekülatörleri köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı , bu kez suçüstü yaptı. , Citibank ve 'e işlem yasağı getirdi. Peki swap konusunda atılan o kadar adımdan sonra bu çete nasıl operasyon çekti? Öyle ya, herkes bunu soruyor. Şöyle söyleyeyim, bu kez arka kapıdan dolandılar. Bazı uluslararası ve yerli şirketleri paravan olarak kullandılar” diye yazdı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
ABONE OL
KUR OPERASYONUNA KARIŞAN ŞİRKETLER KİM?

İşte Dilek Güngör'ün konuyla ilgili o yazısı:
Bunlara küresel finans çetesi dediğimizde buradaki uzantıları bozuluyor, içten içe kızıyor, hatta belki 'yine mi dış güçler diyorsunuz' diye sövüyorlar. Ama gerçeği bu...
Onların dediklerine bakmayın...
Bu uluslararası bankalar, sadece bize değil, hedef aldıkları her ülkeye benzer operasyonları yapıyorlar. Geçmişte 'de birçok kez spekülatif atak denediler. Hatırlayın, Ağustos 2018'de, Mart 2019'da, Ekim 2019'da defalarca TL'nin değerini düşürmek için uğraştılar. Fakat, 'ın koordinasyonundaki ekonomi yönetimi aldığı önlemlerle bunları köşeye sıkıştırdı. Swap (değiş-tokuş) imkanları kurutuldu. Merkez Bankası bankalara ''ya TL vermeyi bırak, işlemlerini gel benden yap' dedi. "Karanlık havuz" denilen tezgâhüstü piyasalarda gerçekleştirilen swap işlemlerinin 'daki borsada yapılmasının önü açıldı.
Önceki gün tam Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın uluslararası yatırımcılarla toplantısı sırasında döviz piyasası hareketlendi.
Üstelik, Albayrak piyasaların beklediği mesajları verdiği sırada...
bu kez suçüstü yaptı. , Citibank ve 'e işlem yasağı getirdi.
Peki swap konusunda atılan o kadar adımdan sonra bu çete nasıl operasyon çekti?
Öyle ya, herkes bunu soruyor.
Şöyle söyleyeyim, bu kez arka kapıdan dolandılar.
Bazı uluslararası ve yerli şirketleri paravan olarak kullandılar.
Nasıl mı?

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

MHP'den ekonomik saldırı hakkında sert yanıt! Finans baronlarının Türkiye'ye dişi geçmeyecek | VİDEO MHP'DEN EKONOMİK SALDIRI HAKKINDA SERT YANIT! FİNANS BARONLARININ TÜRKİYE'YE DİŞİ GEÇMEYECEK | VİDEO
Mehmet Metiner A Haber'de ekonomik saldırıyı değerlendirdi! Türkiye’yi tekrar bölüp parçalamaya çalışıyorlar | Video MEHMET METİNER A HABER'DE EKONOMİK SALDIRIYI DEĞERLENDİRDİ! TÜRKİYE’Yİ TEKRAR BÖLÜP PARÇALAMAYA ÇALIŞIYORLAR | VİDEO
A Haber Türkiye'ye yapılan ekonomik saldırıların perde arkasını analiz etti! İşte Başkan Erdoğan ve Bakan Berat Albayrak'ın dünyaya mesajları A HABER TÜRKİYE'YE YAPILAN EKONOMİK SALDIRILARIN PERDE ARKASINI ANALİZ ETTİ! İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN VE BAKAN BERAT ALBAYRAK'IN DÜNYAYA MESAJLARI
Prof. Dr. Kerem Alkin ekonomik saldırıların asıl amacını açıkladı: Türkiye'yi IMF'ye zorluyorlar PROF. DR. KEREM ALKİN EKONOMİK SALDIRILARIN ASIL AMACINI AÇIKLADI: TÜRKİYE'Yİ IMF'YE ZORLUYORLAR
Son dakika: Türk siyaseti ve ekonomisi saldırı altında! Perde arkasında ne var? Dün Osmanlı'ydı bugün Türkiye hedef |Video SON DAKİKA: TÜRK SİYASETİ VE EKONOMİSİ SALDIRI ALTINDA! PERDE ARKASINDA NE VAR? DÜN OSMANLI'YDI BUGÜN TÜRKİYE HEDEF |VİDEO

Londra merkezli finansal kuruluşlar bir kez daha Türk lirasına saldırdı LONDRA MERKEZLİ FİNANSAL KURULUŞLAR BİR KEZ DAHA TÜRK LİRASINA SALDIRDI

Londra merkezli finansal kuruluşlarından Türk lirasına saldırıları: Kur manipülasyonu yapanlar engellenecek LONDRA MERKEZLİ FİNANSAL KURULUŞLARINDAN TÜRK LİRASINA SALDIRILARI: KUR MANİPÜLASYONU YAPANLAR ENGELLENECEK

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA