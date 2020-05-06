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Londra merkezli finansal kuruluşlar bir kez daha Türk lirasına saldırdı

Londra merkezli bazı finansal kuruluşların Türk lirasına saldırıları devam ediyor. Ellerinde TL olmamasına rağmen harekete geçen finansal kuruluşlar, hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalktılar.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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LONDRA MERKEZLİ FİNANSAL KURULUŞLAR BİR KEZ DAHA TÜRK LİRASINA SALDIRDI

Türk lirasının değer kaybetmesine oynayan Londra merkezli bazı finansal kuruluşlar, ellerinde olmayan TL ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalktılar.

Ancak satın aldıkları döviz için Türk bankalarına olan TL yükümlülüklerini yerine getiremeyen bu finansal kuruluşlar, Merkez Bankasının EFT sisteminin kapanış saatini uzatmasına rağmen temerrüde düştüler.

Londra merkezli finansal kuruluşlardan Türk lirasına manipülatif saldırı LONDRA MERKEZLİ FİNANSAL KURULUŞLARDAN TÜRK LİRASINA MANİPÜLATİF SALDIRI

DÜZENLEYİCİ KURUMLAR HAREKETE GEÇTİ

Serbest piyasanın kurallarını hiçe sayan bankaların Türk piyasasına yönelik manipülatif ataklarını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yatırımcı toplantısına denk getirmesi ise dikkati çekti.

Söz konusu işlemleri tespit eden düzenleyici kurumların hukuki süreç başlattığı ve işlemleri yapan yurt dışındaki bankaların ağır cezalar ve işlem yasakları ile karşılaşabileceği öğrenildi.

AYNI SALDIRIYI YİNE DENEDİLER

Londra merkezli yatırım bankaları 2019 yılının mart ayında da dolar işlemlerinde temerrüde düşmüştü.

Yerel seçimlerin hemen öncesinde ellerinde TL olmadan yüklü miktarda dolar alan bankalar Türk lirası bulamadıkları için Türk bankalarına ödeme yapamamıştı.

Temerrüde düşen bankalar Londra piyasasında yüzde 1000'i aşan faizlerle Türk lirası bulmaya çalışmışlardı.

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