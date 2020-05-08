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MHP'den ekonomik saldırı hakkında sert yanıt! Finans baronlarının Türkiye'ye dişi geçmeyecek | VİDEO

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08.05.2020
A Haber canlı yayınındaki Gece Ajansı'nın konuğu MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Londra merkezli ekonomik saldırıyı değerlendirdi. Tefecilerin ve finans baronlarının Türkiye'ye dişinin geçmeyeceğini belirten Yönter, "Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak çok başarılı. Hükümetimiz şuurlu ve uyanık. Duruşu sağlam." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, A Haber ekranlarında Londra merkezli ekonomik saldırıyı değerlendirdi. MHP'li Yönter, "Londra'daki çetelerin, tefecilerin, finans baronlarının artık Türkiye'ye dişi geçmeyecek. O devir geçti." dedi.

"CUMHUR İTTİFAKINA BOYUN EĞDİRİLMEDEN, TÜRK MİLLETİNE DİZ ÇÖKTÜRÜLMEDEN..."

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Sayın Genel Başkanımız bir açıklama yapmıştı. Cumhur İttifakı'na boyun eğdirilmeden, Türk milletine diz çöktürülmeden hiç kimsenin karanlık emellerine muaffak olamayacağını ilan etmişti." şeklinde konuştu.

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Yöner, "Türkiye, Türkiye ekonomisi muazzam bir şekilde operasyonlara ve mukavemet gösteriyor. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak çok başarılı. Hükümetimiz şuurlu ve uyanık. Duruşu sağlam. Londra'daki çetelerin, tefecilerin, finans baronlarının artık Türkiye'ye dişi geçmeyecek. O devir geçti." İfadelerini kullandı.

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