Son dakika! Altın ne kadar oldu? | 8 Mayıs 2020 altın fiyatları son durum...
Altın ne kadar oldu? sorusu vatandaşlar tarafından internette sıklıkla aranıyor. Peki, çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını ve altının ons fiyatı ne kadar oldu? Analistlerden altın için kritik bir de tahmin geldi. İşte altın alacak ve satacaklar için detaylar...
Altının gram fiyatı, 396,50 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyor.
Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 393,3 liradan tamamladı.
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