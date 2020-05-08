Son dakika! Altın ne kadar oldu? | 8 Mayıs 2020 altın fiyatları son durum...

Altının gram fiyatı, 396,50 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 393,3 liradan tamamladı.