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Son dakika! Altın ne kadar oldu? | 8 Mayıs 2020 altın fiyatları son durum...

oldu? sorusu vatandaşlar tarafından internette sıklıkla aranıyor. Peki, , , ve altının ons fiyatı ne kadar oldu? Analistlerden altın için kritik bir de tahmin geldi. İşte altın alacak ve satacaklar için detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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ALTIN ALACAKLAR VE SATACAKLAR DİKKAT!

Altının gram fiyatı, 396,50 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan , günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 393,3 liradan tamamladı.

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