A Haber Türkiye'ye yapılan ekonomik saldırıların perde arkasını analiz etti! İşte Başkan Erdoğan ve Bakan Berat Albayrak'ın dünyaya mesajları

ABD ve Avrupa ülkelerinin Türkiye ekonomisine saldırıları devam ediyor. A Haber, Londra merkezli kuruluşların ellerinde TL olmadan yaptıkları saldırının perde arkasını analiz etti. İşte Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bir ekonomik saldırının perde arkası ve Başkan Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dünyaya mesajları.

Türkiye ekonomisi son olarak Londra merkezli kuruluşların saldırısına maruz kaldı. ABD ve Avrupa ülkelerinin daha önceki ekonomik saldırılarından da güçlü çıkmayı başaran Türkiye, yine bu ekonomik saldırı karşısında ayakta kaldı.

ALKIŞ TUTTULAR, YARDIM ETTİLER, "DOLAR 15 LİRA OLACAK, FAİZLER FIRLAYACAK" DEDİLER

ABD, Türkiye ekonomisini tehdit ederek saldırılarına devam ederken, Türkiye'den bazı kesimler bu olaya çanak tuttu. Kasıtlı olarak ekonomik saldırılara alkış tutanlar, "Dolar 15 TL olacak, faziler fırlayacak" açıklamalarıyla felaket tellallığına soyundu.

Türkiye'nin tüm saldırılara karşı yapmış olduğu hazırlık, Türk düşmanlarını ve içerideki yardakçılarını mağlup etmeyi başardı.

BAŞKAN ERDOĞAN VE BAKAN ALBAYRAK'TAN TÜM DÜNYAYA MESAJ

Türkiye içindeki hainlerle de savaşmaya devam ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'ye yönelik açık bir ekonomik saldırı var. Eskiden bu işler daha örtülü dolaylı yollardan yapılırdı. Şimdi bodoslama şekilde üzerimize geliyorlar." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise ekonomik saldırılar karşısında "Türkiye her türlü saldırıları bertaraf edecek çok güçlü bir ülke. Türkiye üzerinden para kazanılacak bir ülke değil" şeklinde konuştu.

TRUMP'IN İTİRAFLARINA BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CEVAP

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Daha önce Rahip Brunson konusunda Türkiye'nin ekonomisine büyük zararlar vermiştim..." sözleri de Türkiye'nin ekonomisine yapılan saldırının perde arasına gözler önüne sermeye yetiyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın ekonomiye yönelik yaptırım tehditlerine "Şifreleri çözüldü, artık can yakmayacak..." ifadeleriyle cevap vermişti.

Erdoğan, "Dövize gidersek kurtuluruz yok, o zaman batarsın. Sen Türksün, sen Türk lirasıyla beraber yoluna yürüyeceksin. Vatan toprağından vazgeçmekle, üretimden yatırımdan velhasıl ekonomiden vazgeçmek arasında bir fark yoktur" dedi.

BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN TOPARLANMA MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye güçlü performansıyla yine birilerini üzmeye ve şaşırtmaya devam edecek. Cari açıktaki dengelenme hiçbir dönem bu kadar güçlü olmamıştı. Türkiye tüm bu süreçlerde yaşadığı imtihanlardan daha da güçlenerek yoluna devam edecek. Ekonomimiz bir toparlanma ve dengelenme dönemine girdi tüm ekonomik göstergeler bunu gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE SON 1 YILDA ATTIĞI ADIMLARLA OLASI KRİZLERE EN HAZIRLIKLI ÜLKEYDİ"

Ekonomik saldırılar devam ederken, Türkiye'nin hazırlıkları da sürüyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tarihin en büyük iki kur saldırısı, küresel piyasalardaki türbülans, Avrupa ekonomisinde küçülme gibi gelişmelerin yaşandığı zor bir dönemde dengelenme hedefleri başarıyla uygulandı. felaket senaryolarıyla toplumda hakim kılınmaya çalışılan saldırı dönemi yaşandı. Ülkenin potansiyeline ve sahip olduğu altyapıya her zaman güvendik. Doğru hamleler sonucu kötümserliğin yerini günün ilk ışıklarıyla iyimserliğe bırakacak." sözleriyle herkese açık bir mesaj vermişti.