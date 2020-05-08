Mehmet Metiner A Haber'de ekonomik saldırıyı değerlendirdi! Türkiye’yi tekrar bölüp parçalamaya çalışıyorlar | Video

Siyasetçi Mehmet Metiner A Haber canlı yayınında Türkiye’ye yapılan ekonomik saldırıyı değerlendirdi. Saldırının sadece Türk lirasını itibarsızlaştırmak için yapılan bir ekonomik saldırı olmadığını belirten Metiner, “büyük oyunun önemli bir aparatıdır” ifadelerini kullandı.

A Haber canlı yayınında Gece Ajansı programına bağlanan Mehmet Metiner, İngiltere merkezli kuruluşların Türkiye'ye yaptığı ekonomik saldırı hakkında konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ BÖLMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Saldırının sadece Türk lirasını itibarsızlaştırmak için yapılan bir ekonomik saldırı olmadığını belirten Metiner, "büyük oyunun önemli bir aparatıdır" ifadelerini kullandı.

Metiner, "Büyük oyunu görmek lazım. Müstevliler geri dönmüşler. Türkiye'yi tekrar bölüp parçalamaya çalışıyorlar. Londra merkezli ekonomik saldırılar sadece ve yalnızca kar amaçlı ekonomik saldırılar değildi. Sadece Türk lirasını itibarsızlaştırmak için İngiltere'deki baronların yaptığı bir saldırı değildir. Bir büyük oyunun sadece parçasıdır. Bu bir siyasi saldırıdır. Ekonomik saldırı ise bu büyük oyununun önemli bir aparatıdır." dedi.