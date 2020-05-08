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Selçuk Bayraktar'dan önemli açıklamalar: Bugün on beş yıl sonrasının oyunları kuruluyor

ve , Türkiye'nin teknolojik hamlelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "Bugünden on beş yıl sonraki oyunlar kuruluyor. Bugün adım atanlar gelecekte lider olacaktır. Uçan otomobillerde liderler arasına gireriz." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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BAYRAKTAR'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Baykar Teknik Müdürü ve , bir özel radyonun programına konuk oldu. Selçuk Bayraktar, tanıtımı yapılan ve Türkiye'nin ilk uçan otomobili 'Cezeri'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

"BUGÜN ADIM ATANLAR GELECEKTE LİDER OLACAK"
Bayraktar, uçan otomobille ilgili "Bugünden on beş yıl sonraki oyunlar kuruluyor. Bugün adım atanlar, gelecekte lider olacaktır. Uçan otomobillerde liderler arasına gireriz." ifadesini kullandı.

Savunma sanayisinde bir dönüşümün başladığını belirten Bayraktar, şöyle konuştu:

"DÜNYANIN BAŞARAMADIĞI BİRÇOK ŞEYİ TÜRKİYE BAŞARDI"
"Savunma sanayisinde dönüşüm başladı. Ülkemiz de ana lokomotifi oldu diyebiliriz. Bunu genele yaymalıyız. Dünyanın başaramadığı birçok şeyi Türkiye birliği ile başardı. Uçan araba Cezeri de bunlardan biri.

"15 YIL SONRASININ OYUNLARI KURULUYOR"
Bugün on beş yıl sonrasının oyunları kuruluyor. Bugün bu alanda çalışanlar yarının üreticisi olacaklar.

Bu teknoloji kullanılmaya başlandığında üretmeye başlayanların oyuncu olmaları mümkün değil. O gün geldiğinde üretmeye çalışanlar ancak alt yüklenici olurlar. Bu bütün dünyada böyledir. Bunun için ne yaparsanız 'milli ve özgün' olsun diyoruz. Otomotivde en büyük devrim biliyorsunuz elektrikli arabalar.

"YAKINDA UÇAN ARABALAR GELECEK, ÖNCE KIRSALDA..."
Yakında da uçan arabalar gelecek. Önce kırsal yerlerde kullanılacak, sonra adım adım hayatımıza girecek."

"UÇMAK ÇOCUKLUK HAYALİM"
Uçmanın çocukluk hayali olduğunu söyleyen Bayraktar, "Okul ve iş derken bunu biraz ertelemiştim. İHA ve AKINCI'nın pilotluğunu yaparak o duyguyu yaşıyordum. Bu hayalimi '40 yaşıma gelmeden gerçekleştirmem lazım' diyordum. İlk uçuş çok güzel geçti. Kalkış ve inişi yumuşak yapmıştım. İndiğimizde tabii ıslandık. Çok güzel bir hatıra oldu." dedi.

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