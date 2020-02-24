Koronavirüs altın fiyatlarını uçurdu!

Altın fiyatları, Covid-19 salgınının küresel düzeyde yayılmaya devam etmesinden kaynaklı endişelerle yedi yılın zirvesine yükseldi.

Altının ons fiyatı yüzde 1.32 artışla 1,666.15 dolara tırmanırken, gümüşün ons fiyatı yüzde 0.95 artışla 18.69 dolara ve paladyum da yüzde 0.22 artışla 2,713.52 dolara çıktı. Buna karşılık, platinin fiyatı ise yüzde 0.54 düşüşle 972.40 dolara geriledi.



Altında tırmanış sürerken, aynı nedenlerle küresel düzeyde hisse senedi borsalardında düşüşler haftanın ilk gününde de sürdü. ABD'de Dow Jones Endeksi, Covid-19 salgınının İtalya, Güney Kore ve İran'a da yayılmasının ardından, açılış öncesi 750 puandan fazla düştü; Asya piyasaları çoğunlukla düşüşle kapanırken Avrupa piyasaları da düşüşle açıldı.