Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Vergi Haftası' paylaşımı
Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya adresinden vergi paylaşımında bulundu. Bakan Albayrak, "Kamu hizmetinin en önemli kaynağı, devletin en büyük gücü vergidir. Büyük ve Güçlü Türkiye idealimiz için atılan her adımın arkasındaki bu güç, her zaman olduğu gibi geleceğimizin de teminatıdır. Tüm vatandaşlarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın 31. Vergi Haftası’nı kutlarım." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak resmi Twitter hesabından 31. Vergi Haftası ile ilgili paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak paylaşımında "Kamu hizmetinin en önemli kaynağı, devletin en büyük gücü vergidir. Büyük ve Güçlü Türkiye idealimiz için atılan her adımın arkasındaki bu güç, her zaman olduğu gibi geleceğimizin de teminatıdır. Tüm vatandaşlarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın 31. Vergi Haftası'nı kutlarım." ifadelerini kullandı.
Kamu hizmetinin en önemli kaynağı, devletin en büyük gücü vergidir. Büyük ve Güçlü Türkiye idealimiz için atılan her adımın arkasındaki bu güç, her zaman olduğu gibi geleceğimizin de teminatıdır.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 24, 2020
Tüm vatandaşlarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın 31. Vergi Haftası'nı kutlarım. pic.twitter.com/Nc3f49nYv6
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