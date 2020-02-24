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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Vergi Haftası' paylaşımı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
BAKAN ALBAYRAK'TAN 'VERGİ HAFTASI' MESAJI

Son dakika haberine göre; sosyal medya adresinden vergi paylaşımında bulundu. Bakan Albayrak, "Kamu hizmetinin en önemli kaynağı, devletin en büyük gücü vergidir. Büyük ve idealimiz için atılan her adımın arkasındaki bu güç, her zaman olduğu gibi geleceğimizin de teminatıdır. Tüm vatandaşlarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın 31. Vergi Haftası’nı kutlarım." dedi.

resmi Twitter hesabından 31. Vergi Haftası ile ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak paylaşımında "Kamu hizmetinin en önemli kaynağı, devletin en büyük gücü vergidir. Büyük ve idealimiz için atılan her adımın arkasındaki bu güç, her zaman olduğu gibi geleceğimizin de teminatıdır. Tüm vatandaşlarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın 31. Vergi Haftası'nı kutlarım." ifadelerini kullandı.

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