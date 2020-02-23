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Son dakika: Afyon Valiliğinden koronavirüs (Covid-19) açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2020
AFYON VALİLİĞİNDEN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre; Valiliği, kentte yeni tip () vakası ya da şüphelisinin bulunmadığını bildirdi. Valilik, İran uyruklu çocukta korona virüsü şüphesine rastlanmadığını, mevsimsel grip olduğunun anlaşıldığını açıkladı.

Valiliğinden yapılan açıklamada, 20 gün önce Türkiye'ye giriş yapan İranlı ailenin 3 yaşındaki çocuğunun, yüksek ateş şikayetiyle bu sabah Afyonkarahisar Devlet Hastanesine getirildiği belirtildi.

Hastanın mevsimsel grip olduğunun anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, "İlimizde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakası ya da şüphelisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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