Son dakika: Afyon Valiliğinden koronavirüs (Covid-19) açıklaması
Giriş Tarihi: 23.02.2020
Son dakika haberine göre; Afyonkarahisar Valiliği, kentte yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakası ya da şüphelisinin bulunmadığını bildirdi. Valilik, İran uyruklu çocukta korona virüsü şüphesine rastlanmadığını, mevsimsel grip olduğunun anlaşıldığını açıkladı.
Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, 20 gün önce Türkiye'ye giriş yapan İranlı ailenin 3 yaşındaki çocuğunun, yüksek ateş şikayetiyle bu sabah Afyonkarahisar Devlet Hastanesine getirildiği belirtildi.
Hastanın mevsimsel grip olduğunun anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, "İlimizde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakası ya da şüphelisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.
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