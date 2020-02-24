ÇAYKUR’dan Rize – Trabzon – Artvin’de 830 işçi alımı… ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 24.02.2020
ÇAYKUR 830 işçi alımı müjdesini verdi. ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları iş arayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’da çalışmak üzere toplamda 830 mevsimlik işçi alınacak. Peki, ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar…
ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları nelerdir? Mevsimlik işçi arayışında bulunan ÇAYKUR'un toplamda 830 işçi alacağı belirtildi. Peki, ÇAYKUR 830 işçi alımı başvuru şartları nelerdir? ÇAYKUR işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Açıklamada, Rize'de 617, Trabzon'da bölgesi 132, Artvin'de 80 ve Giresun'da 1 kişi olmak üzere toplamda 830 kişinin mevsimlik işçi olarak işe alınacağı aktarıldı.
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