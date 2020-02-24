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ÇAYKUR’dan Rize – Trabzon – Artvin’de 830 işçi alımı… ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.02.2020
ÇAYKUR 830 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

830 işçi alımı müjdesini verdi. başvuru şartları iş arayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’da çalışmak üzere toplamda 830 mevsimlik işçi alınacak. Peki, nelerdir? Başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar…

işçi alımı başvuru şartları nelerdir? Mevsimlik işçi arayışında bulunan ÇAYKUR'un toplamda 830 işçi alacağı belirtildi. Peki, başvuru şartları nelerdir? başvurusu nasıl yapılır? Açıklamada, Rize'de 617, Trabzon'da bölgesi 132, Artvin'de 80 ve Giresun'da 1 kişi olmak üzere toplamda 830 kişinin mevsimlik işçi olarak işe alınacağı aktarıldı.

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