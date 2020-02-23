İtalya'da koronavirüs salgını |Video

Çin'in Wuhan kentine başlayıp tüm dünyaya yayılmaya başlayan ölümcül koronavirüs salgını İtalya'da yayılıyor. Avrupa'da en çok koronovirüs vakasıyla karşılaşılan İtalya'da etkilenenlerin sayısı 79'a ulaştı. Hükümet salgın bölgelerine giriş ve çıkışları sınırlandırdı. Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, Roma'dan aktardı.