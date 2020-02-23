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Son dakika: KKTC'de koronavirüs şüphelisinin tahlil sonucu açıklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2020 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020
KKTC'DEKİ KORONAVİRÜS ŞÜPHELİSİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19 (koronavirüs) şüphesiyle hastane kaldırılan 74 yaşındaki hastadan alınan numuneler Türkiye'ye gönderilmişti. Tahlil sonuçlar açıklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19 (koronavirüs) şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 74 yaşındaki kadın hasta G.E'den alınan örnekler nefatif çıktı.

KKTC Sağlık Bakanlığı açıklamasında, hastanın sonuçlarının Türkiye'den geldiği ve negatif çıktığı kaydedildi.

Son dakika: KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli'den koronavirüs açıklaması: Lefkoşa Hastanesi de karantinaya alındı

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