Son dakika: KKTC'de koronavirüs şüphelisinin tahlil sonucu açıklandı
Giriş Tarihi: 23.02.2020 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19 (koronavirüs) şüphesiyle hastane kaldırılan 74 yaşındaki hastadan alınan numuneler Türkiye'ye gönderilmişti. Tahlil sonuçlar açıklandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19 (koronavirüs) şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 74 yaşındaki kadın hasta G.E'den alınan örnekler nefatif çıktı.
KKTC Sağlık Bakanlığı açıklamasında, hastanın sonuçlarının Türkiye'den geldiği ve negatif çıktığı kaydedildi.
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