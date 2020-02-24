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Son dakika: Bahreyn'den flaş açıklama! Koronavirüs vakası görüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
BİR ÜLKEDE DAHA KORONAVİRÜS VAKASI GÖRÜLDÜ

Son dakika haberi... , 'dan dönen bir kişide yeni tip koronavirüs (Covid-19) görüldüğünü ve bunun ülkede tespit edilen ilk vaka olduğunu açıkladı.

Kuveyt , İran'ın Meşhed kentinden gelen 3 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 'dan dönen bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü ve bunun ülkede tespit edilen ilk vaka olduğu açıklandı.

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