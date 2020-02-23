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İletişim Başkanlığı'ndan Koronavirüs açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2020
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

İletişim Başkanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan hakkında yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Türkiye'de yeni koronavirüs vakalarına rastlandığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

İletişim Başkanlığı, "Türkiye'de yeni vakalarına rastlandığına" yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan Kovid-19 (yeni koronavirüs) salgınıyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşları ile gereken bütün önlemleri aldığı belirtildi.

Salgının ülke sınırları içine bulaşmaması için tüm çalışmalar ve tedbirlerin titizlikle yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elde edilen en güncel verilere göre, ülkemizde herhangi bir yeni koronavirüs vakası görülmemiştir. Konuyla ilgili birtakım sosyal medya mecralarında yer alan, Türkiye'de yeni koronavirüs vakalarına rastlandığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Medya kuruluşlarımızın, medya mensuplarımızın ve tüm vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere resmi kaynakları dikkate almaları, bunun dışında konuyla alakalı yapılan açıklamalara ya da ortaya atılan iddialara itibar etmemeleri önemle rica olunur."

Açıklamada, konuyla ilgili gelişmelerin yetkili makamlarca gerek görüldüğü anda tüm kamuoyuyla paylaşıldığı, sürecin İletişim Başkanlığınca da azami hassasiyetle takip edildiği aktarıldı.

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