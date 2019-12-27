2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından 2020 yılındaki işsizlik maaşı da belli oldu. Buna göre brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işsizlik maaşı 2020’de en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, asgari ücretin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olacağını açıkladı.



Bu açıklamayla işsizlik maaşları da belli oldu. Bu maaşın sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor ve en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i oranında oluyor.



Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. Bu detaylar ışığında damga vergisi kesilmeden önce işsizlik maaşı 2020 yılında en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.

AGİ VE İŞSİZLİK MAAŞI DA ARTTI



Asgari ücretle birlikte çalışanlara her ay maaşlarıyla birlikte ödenen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarları da yükselecek. Çalışanlara halen 191,88 ile 326,20 lira arasında AGİ ödeniyor. Bu tutarlar yeni asgari ücretle birlikte 220 ile 375 lira aralığına çıkacak.







İŞSİZLİK MAAŞINA ZAM



İşsiz kalanlara 10 aya varan süreyle verilen maaşta en düşük ve en yüksek tutarlar da asgari ücret zammıyla artacak. En düşük işsizlik maaşı bin 15 lira 59 kuruştan, 1.168 lira 27 kuruşa, en yüksek işsizlik maaşı da 2 bin 31 lira 19 kuruştan 2 bin 336 lira 53 kuruşa ulaşacak.







ŞİMDİ BORÇLAN AZ ÖDE



Asgari ücretteki artışla erken emeklilik için borçlanma yapacakların ödeyecekleri tutarlar da yükselecek. Bu nedenle doğum ve askerlik borçlanması yapmayı planlayanların 1 Ocak'ı beklememesi avantajlarına olacak. Şimdi tek çocuk için 2 yıllık doğum borçlanması yapanlar en az 19 bin 648 lira öderken, 1 Ocak'ta bu tutar 22 bin 602 lira ulaşacak.



