Bakan Selçuk’tan son dakika asgari ücret açıklaması! 2020 asgari ücret zammı ne kadar oldu?

Son dakika haberi: Son dakika asgari ücret ne kadar oldu? Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi. Toplantılarının ilkini 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, ikincisini 10 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncüsünü 17 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) yapan komisyon, dördüncü toplantı için yine Bakanlıkta toplandı. Toplantının ardından 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamı Bakan Selçuk tarafından açıklandı. Bakan Selçuk, "Asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324,70 lira olarak belirlenmiştir." dedi. Detaylar haberimizde…

Milyonlarca asgari ücretlinin gözü dördüncüsü yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına çevrildi. Yaklaşık bir aydır süren Asgari Ücret Tespit Komisyonu nihai karara vardı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücrete ilişkin açıklamada bulundu.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücrette sona gelindi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısına başkanlık yaptı. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi. Toplantılarının ilkini 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, ikincisini 10 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncüsünü 17 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) yapan komisyon, dördüncü toplantı için yine Bakanlıkta toplandı.

YENİ ASGARİ ÜCRET 2 BİN 324 TL



2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamı ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı.

- Asgari ücret tespit komisyonumuzun ton son toplantısına hoşgeldiniz diyorum. Toplantımızın tüm çalışanlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Asgari ücret tespit çalışmaları beşer üyeyle temsil edildiği 15 üyeden oluşan bağımsız bir komisyon tarafından yapılmaktadır. Komisyonumuz ilk toplantısını 2 Aralık'ta yine bu salonda yapmıştı.

- Ben komisyon çalışmalarına sundukları değerli katkılardan dolayı Türk İş'e TİSK'e ve tüm kamu temsilcilerimize teşekkür etmek isterim. Biz her daim çalışmalarımızı istişare yoluyla, tüm tarafların görüşlerini göz önünde bulundurarak yürütmeyi önemsiyoruz. Sosyal adaleti pekiştirmeyi, işçilerimizi ve işverenleri birlikte korumayı, kayıtlı istihdamı artırarak çalışanlarımızın sosyal güvencesini sağlamayı, kaynaklarımızı da daha etkin kullanarak sürdürülebilir kalkınmayı temel önceliğimiz olarak görmekteyiz.

- 2002 yılında net 184 lirayı, 2019'da 2 bin 20 liraya yükseltmiş olduk. Reel olarak yüzde 142 artık sağlamıştık. Asgari ücreti konuşurken bizim hükümet olarak aldığımız her politikada herkese ulaşmayı da hedeflemekteyiz.





2020 ASGARİ ÜCRET 2 BİN 324 TL OLDU

- Asgari ücreti belirlerken bu ücretin etkilemeyeceği tüm ekonomik dengeleri ve aynı zamanda toplumun tüm kesimlerini düşünmemiz gerekmekte. Bu sene de asgari ücret tespit komisyonumuz kararını oy çokluğuyla almış bulunmakta. Asgari ücret rakamlarını da açıklamak istiyorum. Asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324,70 lira olarak belirlenmiştir.