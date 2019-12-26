2020 yılı en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı belli oldu | Faruk Erdem canlı yayında anlattı |Video

Milyonlarca işçinin merakla beklediği 2020 yılı asgari ücret zam oranını Bakan Zehra Zümrüt Selçuk canlı yayında açıkladı. Son dakika gelişmesinin ardından çalışanlar internet üzerinden "2020 yılı asgari ücreti ne kadar oldu? Asgari ücret zam oranı belli oldu mu? Asgari ücret zammı açıklandı mı? sorularına aradıkları yanıt da belli olmuş oldu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2020 yılı için asgari ücrete yapılan yüzde 15'lik zam oranının diğer maaşlara etkisini A Haber canlı yayınında anlattı. Peki "2020 yılı için en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar oldu?" sorularına yanıt verdi.