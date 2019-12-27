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Turizmde 2020 yılı pozitif sinyal veriyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.12.2019 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019
TURİZMDE 2020 YILI POZİTİF SİNYAL VERİYOR

Otelciler Birliği Başkanı , Türkiye’nin 2020 yılı hedeflerini ve potansiyelini değerlendirdi. Eresin, "Londra, Rimini, Barselona, Cannes gibi yakın dönemde gerçekleştirilen son fuarlarda da 2020 yılının 2019'dan daha iyi olacağının işaretlerini aldık" dedi.

Otelciler Birliği Başkanı , "İstanbul ve Türkiye'nin uluslararası düzeyde konaklama fiyatları olması gereken düzeyde değil. 2020'nin bu yıldan daha iyi ve daha pozitif geçmesini bekliyoruz ve çok istiyoruz. Londra, Rimini, Barselona, Cannes gibi yakın dönemde gerçekleştirilen son fuarlarda da 2020 yılının 2019'dan daha iyi olacağının işaretlerini aldık" açıklamasında bulundu.

NİTELİKLİ TURİST

Eresin, "Kongre ve kruvaziyer turizminin yanı sıra Türkiye ve İstanbul'da kültürel etkinliklerin artması, inanç turizminin yaygınlaştırılması, kentin daha çok spor ve sanatla anılması, eğlence imkanlarının artması, gastronomi alanındaki gelişmeler nitelikli turisti şehrimize çekecektir" dedi.

"AVRUPALI TURİST" VURGUSU

Ayrıca Müberra Eresin, "Orta Doğu'dan Türkiye'ye gelen sayısında bazı duraksamalar var. Buradaki açığı, geçen yıla kadar kaybettiğimiz Avrupalı turistin kapatmasını bekliyoruz. Çin, elbette ki hedef pazarlarımız arasındaki yerini koruyor. Diğer önemli bir pazarı olarak Hindistan'daki yüzde 57'lik yükselişe dikkat çekmek isteriz. Çin kadar önemli bir pazar" şeklinde konuştu. Kaynak: AA

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