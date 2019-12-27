Turizmde 2020 yılı pozitif sinyal veriyor

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, Türkiye’nin 2020 yılı turizm hedeflerini ve potansiyelini değerlendirdi. Eresin, "Londra, Rimini, Barselona, Cannes gibi yakın dönemde gerçekleştirilen son fuarlarda da 2020 yılının 2019'dan daha iyi olacağının işaretlerini aldık" dedi.

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, "İstanbul ve Türkiye'nin uluslararası düzeyde konaklama fiyatları olması gereken düzeyde değil. 2020'nin bu yıldan daha iyi ve daha pozitif geçmesini bekliyoruz ve çok istiyoruz. Londra, Rimini, Barselona, Cannes gibi yakın dönemde gerçekleştirilen son fuarlarda da 2020 yılının 2019'dan daha iyi olacağının işaretlerini aldık" açıklamasında bulundu.



NİTELİKLİ TURİST

Eresin, "Kongre ve kruvaziyer turizminin yanı sıra Türkiye ve İstanbul'da kültürel etkinliklerin artması, inanç turizminin yaygınlaştırılması, kentin daha çok spor ve sanatla anılması, eğlence imkanlarının artması, gastronomi alanındaki gelişmeler nitelikli turisti şehrimize çekecektir" dedi.



"AVRUPALI TURİST" VURGUSU

Ayrıca Müberra Eresin, "Orta Doğu'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında bazı duraksamalar var. Buradaki açığı, geçen yıla kadar kaybettiğimiz Avrupalı turistin kapatmasını bekliyoruz. Çin, elbette ki hedef pazarlarımız arasındaki yerini koruyor. Diğer önemli bir turizm pazarı olarak Hindistan'daki yüzde 57'lik yükselişe dikkat çekmek isteriz. Çin kadar önemli bir pazar" şeklinde konuştu. Kaynak: AA