25 Aralık 2019, Çarşamba
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ABD'nin İncirlik dahil hava üslerinin modernizasyonunu Türk şirketleri yapacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.12.2019 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
ABD'NİN DİKKAT ÇEKEN İNCİRLİK KARARI!

’nın yer alan açıklamaya göre, ’daki dahil olmak üzere ’de ABD ’ne ait askeri üs tesisleri ve destek birimlerinin modernizasyon, tasarım ve altyapı projelerini 8 Türk şirketi üstlenecek. İncirlik Üssü’ne ilişkin olası inşaat projesi Trump’ın geçtiğimiz Cuma günü imzalamasıyla yasalaşan 2020 savunma bütçesinde yer alıyordu.

'nın () yer alan açıklamaya göre, ve ABD arasındaki Savunma Ekonomik İşbirliği Anlaşması uyarınca yerel düzeyde teklifler alındı ve toplam 17 teklif iletildi. Değerlendirme sonucu Türkiye'de ABD 'nin askeri üs tesisleri ve destek birimlerine yönelik genel inşaat kategorilerinde çeşitli dallardan oluşan projeler sekiz Türk şirketine verildi.

95 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Toplam 95 milyon dolar değerindeki projelerin 31 Aralık 2024'e kadar tamamlanması öngörülüyor. Söz konusu projelerin verildiği Türk şirketler , ve merkezli.

YAPTIRIM TEHDİDİ

Türkiye'nin 'dan S-400 alması sebebiyle ABD Kongresi'nde Türkiye'ye yaptırım öngören tasarılar sunulmuş, tasarılardan biri Senato Dış İlişkiler Komisyonu'unda kabul edilmişti. Türkiye Kongre'den gelen yaptırım tehditleri üzerine İncirlik ve Kürecik konularını gündeme getirmiş ve bu üslerin kapatılmasının gündeme gelebileceği mesajını vermişti.

SAVUNMA BÜTÇESİNDE YER ALIYOR

Adana'daki 'ne ilişkin olası inşaat projesi Başkan 'ın geçtiğimiz Cuma günü imzalamasıyla yasalaşan 2020 Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı (NDAA) kapsamında da madde olarak yer almıştı.

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Son dakika: ABD Savunma Bakanı Esper'den İncirlik ve Kürecik açıklaması SON DAKİKA: ABD SAVUNMA BAKANI ESPER'DEN İNCİRLİK VE KÜRECİK AÇIKLAMASI
Kürecik ve İncirlik üssü neden önemli? KÜRECİK VE İNCİRLİK ÜSSÜ NEDEN ÖNEMLİ?
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Kürecik nerede? İncirlik ve Kürecik üssü nerede? KÜRECİK NEREDE? İNCİRLİK VE KÜRECİK ÜSSÜ NEREDE?

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