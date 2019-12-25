ABD'nin İncirlik dahil hava üslerinin modernizasyonunu Türk şirketleri yapacak
ABD Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Adana’daki İncirlik Üssü dahil olmak üzere Türkiye’de ABD Hava Kuvvetleri’ne ait askeri üs tesisleri ve destek birimlerinin modernizasyon, tasarım ve altyapı projelerini 8 Türk şirketi üstlenecek. İncirlik Üssü’ne ilişkin olası inşaat projesi Trump’ın geçtiğimiz Cuma günü imzalamasıyla yasalaşan 2020 savunma bütçesinde yer alıyordu.
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Türkiye ve ABD arasındaki Savunma Ekonomik İşbirliği Anlaşması uyarınca yerel düzeyde teklifler alındı ve toplam 17 teklif iletildi. Değerlendirme sonucu Türkiye'de ABD Hava Kuvvetleri'nin askeri üs tesisleri ve destek birimlerine yönelik genel inşaat kategorilerinde çeşitli dallardan oluşan projeler sekiz Türk şirketine verildi.
95 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE
Toplam 95 milyon dolar değerindeki projelerin 31 Aralık 2024'e kadar tamamlanması öngörülüyor. Söz konusu projelerin verildiği Türk şirketler Adana, Ankara ve İstanbul merkezli.
YAPTIRIM TEHDİDİ
Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması sebebiyle ABD Kongresi'nde Türkiye'ye yaptırım öngören tasarılar sunulmuş, tasarılardan biri Senato Dış İlişkiler Komisyonu'unda kabul edilmişti. Türkiye Kongre'den gelen yaptırım tehditleri üzerine İncirlik ve Kürecik konularını gündeme getirmiş ve bu üslerin kapatılmasının gündeme gelebileceği mesajını vermişti.
SAVUNMA BÜTÇESİNDE YER ALIYOR
Adana'daki İncirlik Üssü'ne ilişkin olası inşaat projesi Başkan Donald Trump'ın geçtiğimiz Cuma günü imzalamasıyla yasalaşan 2020 Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı (NDAA) kapsamında da madde olarak yer almıştı.
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