Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam A Haber canlı yayınında “Gerekirse Kürecik ve İncirlik’i kapatırız” açıklamasının yankıları sürüyor. Peki Kürecik ve İncirlik üssü neden önemli? Bu iki üs ABD açısından ne anlama geliyor?

Kürecik Üssü NATO'nun Rusya ve İran'dan gelecek saldırılara karşı en önemli radar üssü. Bu üssün kapatılması NATO'nun zayıflaması anlamına geliyor. 1951 yılında inşaatına başlanan ve 1954'te tamamlanan İncirlik üssü ise ABD'nin dünya çapında ana harekat üssü statüsü verdiği az sayıda üsten biri. Özellikle coğrafi konumu ve yerleşik düzeniyle Amerika'ya Ortadoğu bölgesindeki operasyonlar için maliyet ve zaman açısından önemli avantajlar sunuyor.

DÜNYA MEDYASINDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Başkan Erdoğan'ın "Kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız" dedi. Erdoğan'ın bu sözleri dünya medyasında büyük yankı uyandırdı.



REUTERS ACİL KODUYLA GEÇTİ

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını abonelerine 'acil' koduyla duyuran Reuters haber ajansı, "Erdoğan - Türkiye ABD tehditleri karşısında İncirlik Hava Üssü'nü kapatabilir" başlığıyla geçtiği haberinde, İncirlik'te ABD'nin nükleer savaş başlıkları bulunduğunu hatırlattı.

Reuters, Erdoğan'ın şu sözlerine haberinde yer verdi: Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız. Bunlar bu tür şeyleri yapar da biz de elimiz boş duracak değiliz.

ALMAN MEDYASI: TÜRKİYE KARŞILIK VEREBİLİR

Alman Deutsche Welle (DW) de Erdoğan'ın sözlerini dünyaya duyuran yayın kuruluşları arasında yer aldı. Gelişmeyi "Erdoğan ABD'nin iki stratejik üssünü kapatmakla tehdit ediyor" başlıklı haberiyle takipçilerine aktaran DW, Türkiye'nin bahsi yükselttiğini belirterek Rus hava savunma sistemi satın alması nedeniyle ABD'nin yaptırım uygulaması halinde, karşılık vermekle tehdit ettiğini" yazdı.

DW, İncirlik'in ABD açısından önemine de yer verdiği haberinde, Kürecik'te de NATO radar istasyonu bulunduğunu anımsattı.





"TÜRKİYE SEÇENEĞİ ELİNDE TUTUYOR"

Rus Russia Today (RT) yayın kuruluşu, Erdoğan'ın ABD'nin yaptırımları üzerine "Türkiye'nin gerekirse ABD tarafından kullanılan İncirlik Hava Üssü'nü kapatabileceğini" yazdı.

RT, "Ankara ABD'nin Türkiye'ye karşı ek yaptırımlarına mukabele olarak İncirlik Hava Üssü'nü kapatma seçeneğini elinde tutuyor" yazarken, Erdoğan'ın, Adana'da bulunan İncirlik'in yanı sıra Malatya'daki Kürecik Radar Üssü'nün de kapatılabileceğini söylediğini aktardı.