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Türkiye'nin restinden sonra ABD'den İncirlik, F35 ve S400 açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.12.2019 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019
TÜRKİYE RESTİ ÇEKMİŞTİ! ABD'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

, " uzun yıllardır önemli bir ortağı. Mevkidaşımla () rutin olarak görüşüyorum. S-400'leri kabul ettiler, bu da F-35'leri almayacaklar demektir. (Türkiye'yi) Onları NATO ittifakına yaklaştırmamız gerekir. Çünkü kabiliyetli bir orduları var ve uzun yıllardır müttefikimizler. Amacım veya olsun, asker sayımızı buralardan düşürüp ülkeye getirip daha büyük görevler için tekrar eğitmek veya onları Hint-Pasifik bölgesine konuşlandırmaktır." dedi.

, kabiliyetli bir ordusu olan 'nin uzun yıllardır ABD müttefiki olduğunu vurgulayarak, "Onları ittifakına yaklaştırmamız lazım." dedi.

F-35 AÇIKLAMASI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile 'da ortak basın toplantısı düzenleyen Esper, "Türkiye uzun yıllardır önemli bir NATO ortağı. Kore'den 'a kadar bizimle savaştılar. Mevkidaşımla () rutin olarak görüşüyorum. S-400'leri kabul ettiler bu da F-35'leri almayacaklar demektir." diye konuştu.

İncirlik üssüne yönelik medyada çıkan açıklamaları konusunda ise Esper, "Bunun nedeni nedir ve ne kadar ciddi olduklarını anlamak için görüşmem gerekiyor. Görüşümüz şudur, onları NATO ittifakına yaklaştırmamız gerekir. Çünkü kabiliyetli bir orduları var ve uzun yıllardır müttefikimizler." ifadelerini kullandı.

ABD MÜTTEFİKLERİNİN BU AMACA...

'de daha ne kadar kalacaklarına ilişkin soruya yanıt veren Esper, ABD'nin Suriye'deki hedefinin 'ın ülkede yerel güçlerce kontrol altına alınmasını sağlamak ve diğer ABD müttefiklerinin bu amaca katkı sağlamasını temin etmek olduğunu söyledi.

ABD, ORTA DOĞU'DAKİ ASKERLERİNİ PASİFİK BÖLGESİNE SEVK ETMEYİ AMAÇLIYOR

Ulusal savunma strateji belgesinde ABD için önceliğin, ve ile rekabet olduğunun ifade edildiğini hatırlatan Esper, şunları kaydetti:

"Ulusal Savunma Stratejimiz bizim şu anda büyük güç rekabetinde olduğumuzu söylüyor. Bizim başlıca rakiplerimiz Çin ve daha sonra ise Rusya. Dolayısıyla benim amacım Suriye olsun veya Afganistan olsun, asker sayımızı buralardan düşürüp ülkeye getirip daha büyük görevler için tekrar eğitmek veya onları Hint-Pasifik bölgesine konuşlandırmaktır. Bu benim ana amacımdır."

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