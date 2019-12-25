Türkiye için ekonomik göstergeler 2020'i için umut veriyor
Türkiye ekonomik saldırıları bertaraf etmesiyle birlikte 2019'daki güçlü yükselişini 2020'de de zirveye taşıyacak. Türkiye'ye dair beklentilerinde son yıllarda olduğu gibi 2019'da da önemli revizyon yapan uluslararası kurumların tahmin güvenilirliği sorgulanırken, IMF, Dünya Bankası ve OECD'nin Türkiye'nin 2020'de yüzde 3 büyüyeceği görüşünde birleşmesi dikkati çekti.Yılın sonuna yaklaşılırken dışarıda Brexit ve ticaret müzakerelerine ilişkin risk algısını yatıştıran gelişmeler yaşanması ve yerelde ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerinin makro ekonomik göstergelere yansıması, 2020'de ekonomide pozitif gelişmeler yaşanacağı beklentilerini artırıyor.
YEP İLE GELEN GÜVEN
Bu yıl ekonomik göstergelerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) belirtilen hedeflere yakın bir tablonun oluştuğu dikkati çekerken, bu durum söz konusu programda 2020 için çizilen çerçeveye dair güveni artırdı.
YEP'te 2020 için enflasyonun yüzde 8,5 ve büyümenin yüzde 5 düzeyinde gerçekleşmesi hedeflenirken, TCMB'nin aralık ayı tahmininde söz konusu beklentiler sırasıyla yüzde 10,07 ve yüzde 3,2 düzeyinde bulunuyor.
MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİ
TCMB'nin 2019'daki seri faiz indirimlerine ara vererek bekle-gör politikasını benimseyebileceği konuşulsa da ekonomistler 2020'de politika faizinde 150-300 baz puan daha azaltım bekliyor.
TÜRKİYE İÇİN 2020 BEKLENTİSİ
Türkiye'ye dair beklentilerinde son yıllarda olduğu gibi 2019'da da önemli revizyon yapan uluslararası kurumların tahmin güvenilirliği sorgulanırken, IMF, Dünya Bankası ve OECD'nin Türkiye'nin 2020'de yüzde 3 büyüyeceği görüşünde birleşmesi dikkati çekti.
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