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Son dakika: Asgari ücret yarın saat 14:00'te belli olacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.12.2019 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
ASGARİ ÜCRET YARIN AÇIKLANACAK!

Gelen son dakika haberine göre; Aile, Çalışma ve Bakanı Selçuk, Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısının yarın saat 14.00'te yapılacağını bildirdi.

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