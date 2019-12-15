Kürecik nerede? İncirlik ve Kürecik üssü nerede?
Giriş Tarihi: 15.12.2019
Başkan Erdoğan’ın yeri gelirse kapatırız diye belirttiği İncirlik ve Kürecik üssü nerede? Kürecik nerede? Erdoğan yaptığı açıklamalarda İncirlik ve Kürecik üssü için önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan; “Böyle bir kararı vermemiz gerektiği anda bu kararı alma yetkisi bize aittir. Yeri geldiğinde otururuz kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i kapatırız. Biz de bunlara mütekabiliyet çerçevesinde gerekli kararı veririz.” diye konuştu. Peki, İncirlik ve Kürecik üssü nerede? İşte yanıtı!
İncirlik ve Kürecik üssü nerede? Kürecik nerede? Başkan Erdoğan, ülkemizde bulunan askeri üslerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan; "Yeri geldiğinde otururuz kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i kapatırız. Biz de bunlara mütekabiliyet çerçevesinde gerekli kararı veririz." dedi. Peki, İncirlik ve Kürecik üssü nerede? İşte detaylar…
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