Başkan Erdoğan'ın, "İncirlik kapatılır" sözleri dünya medyasında büyük yankı uyandırdı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün A Haber özel yayınında ABD'nin sözde Ermeni Soykırımı kararından dolayı İncirlik Üssü'nün kapatılabileceğini söyledi. Erdoğan'ın sözleri ise yabancı ajanslar tarafından 'acil' koduyla servis edildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber'de ABD Kongresi'nde Ermeni Soykırımı kararına tepki göstererek, "Kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız" dedi. Erdoğan'ın bu sözleri dünya medyasında büyük yankı uyandırdı.
REUTERS ACİL KODUYLA GEÇTİ
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını abonelerine 'acil' koduyla duyuran Reuters haber ajansı, "Erdoğan - Türkiye ABD tehditleri karşısında İncirlik Hava Üssü'nü kapatabilir" başlığıyla geçtiği haberinde, İncirlik'te ABD'nin nükleer savaş başlıkları bulunduğunu hatırlattı.
Reuters, Erdoğan'ın şu sözlerine haberinde yer verdi: Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız. Bunlar bu tür şeyleri yapar da biz de elimiz boş duracak değiliz.
ALMAN MEDYASI: TÜRKİYE KARŞILIK VEREBİLİR
Alman Deutsche Welle (DW) de Erdoğan'ın sözlerini dünyaya duyuran yayın kuruluşları arasında yer aldı. Gelişmeyi "Erdoğan ABD'nin iki stratejik üssünü kapatmakla tehdit ediyor" başlıklı haberiyle takipçilerine aktaran DW, Türkiye'nin bahsi yükselttiğini belirterek Rus hava savunma sistemi satın alması nedeniyle ABD'nin yaptırım uygulaması halinde, karşılık vermekle tehdit ettiğini" yazdı.
DW, İncirlik'in ABD açısından önemine de yer verdiği haberinde, Kürecik'te de NATO radar istasyonu bulunduğunu anımsattı.
"TÜRKİYE SEÇENEĞİ ELİNDE TUTUYOR"
Rus Russia Today (RT) yayın kuruluşu, Erdoğan'ın ABD'nin yaptırımları üzerine "Türkiye'nin gerekirse ABD tarafından kullanılan İncirlik Hava Üssü'nü kapatabileceğini" yazdı.
RT, "Ankara ABD'nin Türkiye'ye karşı ek yaptırımlarına mukabele olarak İncirlik Hava Üssü'nü kapatma seçeneğini elinde tutuyor" yazarken, Erdoğan'ın, Adana'da bulunan İncirlik'in yanı sıra Malatya'daki Kürecik Radar Üssü'nün de kapatılabileceğini söylediğini aktardı.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
ABD Senatosu'nun Ermeni tasarısı kararı sonrası İncirlik ve Kürecik üssü konusunda net mesajlar veren Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İncirlik üssünün kapatma gibi bir karar söz konusu olursa bu bize aittir. Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız. Eğer karşımıza bizim yaptırımlar gibi tedbirlerin hayata geçirilmesi durumunda biz de mutekabiliyet çerçevesinde gereken cevabı veririz. ABD'nin ilişkilerimizde tamiri mümkün olmayan adımlar atmaması her iki taraf içinde önemlidir. Türkiye bir kabile devleti değildir. 2 bin yılı aşkın bir tarihe sahip Türkiye'ye bunu reva görmek karşılıksız kalabilecek gibi değildir. Biz kaldı ki stratejik ortağız. Peki yapılanlar ne? Bunları oturup düşünmeleri lazım. Farklı hareket etmeye devam ederlerse bizim de verecek cevaplarımız var" ifadelerini kullandı.
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