Son dakika: ABD Savunma Bakanı Esper'den İncirlik ve Kürecik açıklaması
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekirse İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılabileceğine yönelik açıklamalarına ilişkin, "Bu konu daha önce bana gelmedi. Ben de ilk kez gazetelerden gördüm ve dolayısıyla bundan tam olarak ne kastettiklerini ve ne ölçüde ciddi olduklarını mevkidaşımla konuşmam gerekir" dedi.
Esper, 2. Dünya Savaşı sırasında 5 bin Amerikan askerinin öldürüldüğü Ardenler Taarruzu'nun yıl dönümü için gittiği Lüksemburg'dan dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Başkan Erdoğan'ın ABD Senatosunun yaptırım tasarısına karşı Türkiye'nin İncirlik ve Kürecik'i Amerikan askerlerine kapatma konusundaki açıklamalarına ilişkin bir soruya yanıt veren Esper şu ifadeleri kullandı:
"Bu konu daha önce bana gelmedi. Ben de ilk kez ifade ettiğiniz üzere gazetelerden gördüm ve dolayısıyla bundan tam olarak ne kastettiklerini ve ne ölçüde ciddi olduklarını mevkidaşımla konuşmam gerekir."
Kürecik radar üssü konusunun NATO tarafından görüşülmesi gerektiğini anlatan Esper, "Tabi öncelikle onların egemen bir devlet olduğunu söylemek gerekir. Dolayısıyla NATO veya yabancı kuvvetleri kendi topraklarında barındırma veya barındırmama konusunda doğal hakları var. Ancak dediğim gibi dediklerinde ciddi iseler bu bir ittifak meselesi olur, ittifaka olan bağlılığınızla ilgilidir." dedi.
-ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilen ATV-A Haber ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlarken İncirlik ve Kürecik'e ilişkin şu değerlendirmede bulunmuştu.
"Şimdi bunların hepsi bizim tasarrufumuzda olan kararlardır. Böyle bir kararı vermemiz gerektiği anda bu kararı alma yetkisi bize aittir. Yeri geldiği zaman otururuz, bütün heyetlerimizle beraber kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, kapatılması gerekiyorsa Kürecik'i de kapatırız. Bütün mesele, eğer karşımıza bizim yaptırımlar gibi tedbirlerin hayata geçirilmesi durumunda, biz de bunlara mütekabiliyet çerçevesinde gereken cevabı veririz. ABD'nin ilişkilerimizde tamiri mümkün olmayan adımlar atmaması her iki taraf için de çok önemlidir."
Türkiye'nin bir kabile devleti olmadığına vurgu yapan Erdoğan, "780 bin kilometrekarelik ve 2 bin yılı aşkın bir tarihe sahip olan Türkiye'ye bu tür yaklaşımları reva görmek karşılıksız kalacak bir şey değildir. Bunun için de ne gerekiyorsa, mütekabiliyet esasına dayalı olarak biz bu adımları atarız. Kaldı ki biz sizinle stratejik ortağız. Biz senle NATO'da ortak değil miyiz? Beraberiz. NATO'da beraber olduğumuza göre, yok model ortak, yok stratejik ortak, yapılanlar ne? Bu stratejik ortaklığa yakışıyor mu? Nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz, bunların oturup düşünmesi lazım. Bunlar farklı hareket etmeye devam ederlerse bizim de tabii ki buna karşı vereceğimiz cevabımız var." ifadelerini kullanmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Linç çetesi MFÖ'yü neden hedef aldı?
- Roma İmparatoru Neron MS 67'deki olimpiyatlarda hangisini yaparken yere düşüp yarışı bitirememiş buna rağmen birinci ilan edilmiştir?
- Hangi adda bir tarım aracı vardır? - Kim Milyoner Olmak İster
- İşte kibrin fotoğrafı! İmamoğlu'nu karşılamak için özel genelge çıkarmışlar
- Bakan Pakdemirli'den CHP'ye tokat gibi yanıt
- Hakan Atilla'nın temyiz duruşması yapıldı
- Libya'da 5 şehir, Trablus'u savunmak için Hafter güçlerine karşı seferberlik ilan etti
- Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması
- CHP’li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz kimdir?
- CHP'li başkana FETÖ tutuklaması
- 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni yıl için asgari ücret tahminleri!
- CHP’li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz kimdir? İbrahim Burak Oğuz kaç yaşında, nereli?
- Roma İmparatoru Neron MS 67'deki olimpiyatlarda hangisini yaparken yere düşüp yarışı bitirememiş buna rağmen birinci ilan edilmiştir?
- Hangi adda bir tarım aracı vardır? - Kim Milyoner Olmak İster
- 1947'de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de imzaladığı Bakanlar Kurulu kararıyla hangisi kurulmuştur?
- Hangisi bir atasözüdür? - Milyoner sorusu!
- Sis Ağrı ve Erzurum'u esir aldı! Görüş mesafesi 15 metreye düştü
- TDK, hangisini pille çalışan, kulaklık aracılığıyla müzik dinlemeye, yarayan insanın üzerinde taşıyabileceği teyp olarak tanımlar?
- Tarihte elektronik posta göndermiş ilk hükümdar hangi ülkenin hükümdarıdır?
- William Lawlis Pace, kafasındaki mermiyle ne kadar süre yaşayarak Guinness Dünya Rekorları'na girmiştir?
- Şanlıurfa'daki Halilürrahman Külliyesi'nde bulunan Balıklıgöl'de yaşayan, yiyenin başına felaket getirileceğine inanılan balıklar hangisi?
- 16 Aralık Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! - ATV