Asgari ücrette ilk rakamlar! Enflasyon hesaplamaları yapılıyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un asgari ücret için 2 Aralık'ta görüşmelerin başlayacağını duyurmasının ardından gözler bu tarihe çevrildi. Asgari ücret için enflasyon ayarı yapılırsa rakamın 2 bin 262 TL olması hesaplanıyor.
Türkiye'de asgari ücretle çalışan yaklaşık 8 milyon kişi, yeni yılda alacakları ücrete kilitlendi. Mevcutta 2.020 TL olan asgari ücret, enflasyon beklentisi olan yüzde 12 oranında artırılırsa gelecek yıl 2 bin 262 TL'ye çıkacak.
BİR ARAYA GELECEKLER
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 2 Aralık Pazartesi günü gerçekleştireceğini duyurdu. İşçi, işveren ve Hükûmet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin yeniden tespiti için Bakanlıkta bir araya gelecek.
ENFLASYON AYARI
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; asgari ücret; bir insanın en temel ihtiyaçları olan beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi giderlerini karşılamasına yetecek şekilde düzenlenen "bir çalışana verilebilecek en düşük ücret" olarak tanımlanıyor. 2019 yılında bekâr bir çalışanın asgari ücreti, 2.020 TL seviyesinde bulunuyor. Tahminlere göre enflasyon yüzde 12 ile yılı tamamlar ve asgari ücrete de bu şekilde bir artış uygulanırsa, yeni yılda maaşlara 243 TL zam gelecek ve 2 bin 262 TL olacak.
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