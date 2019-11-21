Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem kaleme aldı: Asgari ücrete enflasyon ayarı
Milyonlarca insanın yakından takip ettiği asgari ücret zammı için pazarlıklar başlıyor. Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem bu konuda önemli bir yazı kaleme aldı. Faruk Erdem yazısından, Önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücret için pazarlıklar başlıyor. Bu güne kadar yapılan artışlar hep enflasyonu geçti. Bu yıl da yüzde 15’in üzerinde artış bekleniyor. 2020 asgari ücreti kaç lira olacak, işte o hesap..." ifadelerini kullandı.
İşte Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem'in yazısından öne çıkan satır başları:
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında toplantılarını yapacak. 7 milyona yakın çalışanı doğrudan ilgilendiren ve 81 milyonun gelirini, ödemesini etkileyen asgari ücret birçok hesaplamada da kullanılıyor. Halen asgari ücret, net 2 bin 20 lira 90 kuruş ve brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olarak uygulanıyor. Şimdi herkesin merak ettiği konu 2020 yılında asgari ücretin ne kadar artacağı. Aslında bu güne kadar yapılan asgari ücret artışlarına baktığımızda yaklaşık bir rakam tahmin etmek mümkün oluyor. Son 10 yıllık artışlara bakıldığında 2016'daki yüzde 30'luk artış dışında tüm zamlar bir önceki yılın enflasyonunun 2-5 puan üzerinde gerçekleşmiş durumda.
2.500 LİRAYA ULAŞABİLİR
Yeni Ekonomi Programı'nda ve Merkez Bankası'nın tahminlerinde 2019 yılının enflasyon oranının yüzde 12 civarında olması bekleniyor. Bu rakamdan yola çıkılınca asgari ücretteki artışın yüzde 15 civarında olacağı beklentisi oluşuyor. Buna göre net asgari ücret 2.323 liraya ulaşıyor. Bunun üzerine pazarlıklarla yapılacak seyyanen artışların eklendiği düşünülürse 2.500 liralık net rakam da öngörülebilir. Tabi bu rakama ulaşmak için pazarlıkların sonucunu beklemek gerekiyor.
YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: FETÖ'ye büyük bir operasyon yapılacak!
- 22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de yepyeni fırsat ürünleri satışa çıkıyor!
- 2019 KYK burs parası ne zaman yatacak? KYK bursu ne zaman yatar?
- Kuruluş Osman 2. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kuruluş Osman 2. bölüm fragmanı!
- Kuruluş Osman Dündar kimdir? Kuruluş Osman Dündar’ı kim oynuyor?
- Kuruluş Osman Alişar kimdir? Alişar Bey tarihteki yeri nedir?
- Özge Törer kimdir? Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer kaç yaşında?
- Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Diriliş Ertuğrul devamı Kuruluş Osman konusu nedir?
- Bala Hatun kimdir? Osman Gazi’nin eşi Bala Hatun tarihteki yeri nedir?
- Kuruluş Osman 1. bölüm izle! Kuruluş Osman 1. bölüm tek parça izle! - ATV
- Ertuğrul Gazi kimdir? Ertuğrul Gazi nasıl öldü? Ertuğrul Gazi çocukları…
- Osman Gazi kimdir, eşi ve çocukları kimlerdir? Osman Gazi ölümü nasıl?