Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? 2020 asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? |Video

Asgari ücret ne kadar olacak? Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücrete 2020 yılında ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ne zaman toplanacağı belli oldu. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman? 2020 Asgari ücret ne kadar olacak?

2020 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen asgari ücrete 2020 yılında ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Milyonlarca işçinin merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman? 2020 Asgari ücret ne kadar olacak?

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ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?

2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2 Aralık'ta ilk toplantısını yapacak.

1 Ocak 2020'den tibaren 1 yıl geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek.

Asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET 2.500 LİRAYA ULAŞABİLİR

Yeni Ekonomi Programı'nda ve Merkez Bankası'nın tahminlerinde 2019 yılının enflasyon oranının yüzde 12 civarında olması bekleniyor. Bu rakamdan yola çıkılınca asgari ücretteki artışın yüzde 15 civarında olacağı beklentisi oluşuyor. Buna göre net asgari ücret 2.323 liraya ulaşıyor. Bunun üzerine pazarlıklarla yapılacak seyyanen artışların eklendiği düşünülürse 2.500 liralık net rakam da öngörülebilir. Tabi bu rakama ulaşmak için pazarlıkların sonucunu beklemek gerekiyor.

ASGARİ ÜCRET VERGİ KESİNTİSİ NE ZAMAN KALDIRILACAK?

2020 yılı asgari ücret zam oranını merak eden asgari ücret ile çalışanlar, maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ettikleri bugünler de maaşlarından kesilen vergi kesintilerinin ne zaman kaldırılacağını da merak etmeye başladı.

ASGARİ ÜCRET VERGİ KESİNTİLERİ NE KADAR?

Asgari ücret üzerinden her ay 358 TL SKK Primi ödemesi, 25 TL işsizlik fonu kesintisi, 326 TL yüzde 15 Gelir vergisi ve 19.50 Lira damga vergisi kesiliyor. Asgari ücret üzerinden SGK primi ve İşsizlik Fonu dışında vergi kesintileri kaldırıldığı takdirde maaşlara ek 345 TL daha zam yapılmış olacak.

2003 - 2019 SON 17 YILDA ASGARİ ÜCRET YAPILAN ZAMLAR

2003

225 lira

2004

318 lira

2005

350 lira

2006

380 lira

2007

419 lira

2008

503 lira

2009

546 lira

2010

599 lira

2011

658 lira

2012

739 lira

2013

803 lira

2014

891 lira

2015

1000 lira

2016

1.300 lira

2017

1.404 lira

2018

1.603 lira

2019

2.020 lira