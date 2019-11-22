Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu
Son dakika haberine göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari ücret tespit komisyonun ilk toplantısının 2 Aralık'ta gerçekleştirileceğini açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştireceğini duyurdu.
ASGARİ ÜCRET TESPİT EDİLECEK
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu'nun 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını bakanlıkta gerçekleştireceğini bildirdi.
AYRI AYRI TOPLANACAK
Komisyonun ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştireceğini belirten Bakan Selçuk, "Taraflar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin yeniden tespiti için bir araya gelecek. İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapacak" dedi.
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