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Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.11.2019 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019
ASGARİ ÜCRETTE İLK TARİH BELLİ OLDU

Son dakika haberine göre; Aile, Çalışma ve Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, tespit komisyonun ilk toplantısının 2 Aralık'ta gerçekleştirileceğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tespit Komisyonu'nun 2 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştireceğini duyurdu.

ASGARİ ÜCRET TESPİT EDİLECEK

, yaptığı yazılı açıklamasında, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu'nun 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını bakanlıkta gerçekleştireceğini bildirdi.

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AYRI AYRI TOPLANACAK

Komisyonun ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştireceğini belirten Bakan Selçuk, "Taraflar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin yeniden tespiti için bir araya gelecek. İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapacak" dedi.

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