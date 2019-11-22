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Asgari ücrete yüzde 15 zam planı! Asgari ücret toplantısı ne zaman olacak? 2020 asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı yıl sonunun yaklaşmasıyla Türkiye'nin ana gündem maddeleri arasındaki yerini aldı. Milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücret zammının görüşüleceği ilk toplantının tarihi belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret için ilk komisyon toplantısının 2 Aralık 2019 Pazartesi günü yapılacağını duyurdu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirecek. Toplantının ardından ikinci toplantının tarihi de açıklanacak. İkinci toplantı sendikaların ev sahipliğinde gerçekleşecek. Peki, 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

UZMAN İSİMDEN CANLI YAYINDA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI - VİDEO

Giriş Tarihi: 22.11.2019 13:58 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 15:02
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Asgari ücrete yüzde 15 zam planı! Asgari ücret toplantısı ne zaman olacak? 2020 asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı Türkiye'nin bir numaralı gündemine yerleşmiş durumda. Milyonlarca asgari ücretli, 2020 yılında ne kadar ücret alacağını merak ediyor. Geride bıraktığımız yıl asgari ücrete enflasyonun üzerinde zam yapılma kararı alınmıştı. Enflasyonun yüzde 24 seviyelerinde olduğu dönemde asgari ücrete yüzde 26 zam yapıldı. Zamla birlikte asgari ücret 2020 TL oldu. Brüt asgari ücret ise 2.558 TL olarak ortaya çıktı. Milyonlarca kişi 2019 yılında 2.020 TL ücret aldı. Yeni yıla 1 ay kala asgari ücretlilerin merakı arttı. 2020 yılında ödenecek asgari ücret komisyon görüşmelerinin ardından belli olacak. İlk toplantının tarihi Bakan Selçuk tarafından açıklandı. İşte tüm detaylar...

UZMAN İSİMDEN CANLI YAYINDA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI - VİDEO

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Asgari ücrete yüzde 15 zam planı! Asgari ücret toplantısı ne zaman olacak? 2020 asgari ücret ne kadar olacak?

BAKAN SELÇUK TARİHİ DUYURDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilk asgari ücret komisyon toplantısını 2 Aralık 2019 Pazartesi günü gerçekleştireceklerini duyurdu. Toplantı hükümetin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Komisyon Bakanlık ve işçi sendikaları taraflarında ayrı ayrı toplanacak. Son toplantı Bakanlık'ta gerçekleşecek ve zam duyurulacak.

UZMAN İSİMDEN CANLI YAYINDA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI - VİDEO

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Asgari ücrete yüzde 15 zam planı! Asgari ücret toplantısı ne zaman olacak? 2020 asgari ücret ne kadar olacak?

İLK ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aralık ayında başlayacak zam maratonu yaklaşık 1 ay sürecek. Toplantılarda iki taraf şartlarını ve taleplerini iletecek. Bakanlık ile sendikalar ortak bir noktada buluşmaya çalışacak. Bakanlık ve sendikaların 1 Ocak'a kadar anlaşması gerekiyor. Çünkü ilk asgari ücret 1 Ocak 2020'de ödenecek.

UZMAN İSİMDEN CANLI YAYINDA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI - VİDEO

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Asgari ücrete yüzde 15 zam planı! Asgari ücret toplantısı ne zaman olacak? 2020 asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem bu konuda önemli bir yazı kaleme aldı. Faruk Erdem yazısında, önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücret için değerlendirmelerde bulunan Erdem, asgari ücretin enflasyonun altında ezilmeyeceğini belirtti.

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Asgari ücrete yüzde 15 zam planı! Asgari ücret toplantısı ne zaman olacak? 2020 asgari ücret ne kadar olacak?

Erdem yazısında birçok noktaya dikkat çekerken, yüzde 15 zam yapılmasını beklediğini belirtti. İşte Faruk Erdem'in yazısının 7 milyonu aşkın asgari ücretliyi ilgilendiren o kısmı...