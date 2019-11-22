Asgari ücrete yüzde 15 zam planı! Asgari ücret toplantısı ne zaman olacak? 2020 asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı yıl sonunun yaklaşmasıyla Türkiye'nin ana gündem maddeleri arasındaki yerini aldı. Milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücret zammının görüşüleceği ilk toplantının tarihi belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret için ilk komisyon toplantısının 2 Aralık 2019 Pazartesi günü yapılacağını duyurdu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirecek. Toplantının ardından ikinci toplantının tarihi de açıklanacak. İkinci toplantı sendikaların ev sahipliğinde gerçekleşecek. Peki, 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...
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