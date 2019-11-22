Asgari ücrete yüzde 15 zam planı! Asgari ücret toplantısı ne zaman olacak? 2020 asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı Türkiye'nin bir numaralı gündemine yerleşmiş durumda. Milyonlarca asgari ücretli, 2020 yılında ne kadar ücret alacağını merak ediyor. Geride bıraktığımız yıl asgari ücrete enflasyonun üzerinde zam yapılma kararı alınmıştı. Enflasyonun yüzde 24 seviyelerinde olduğu dönemde asgari ücrete yüzde 26 zam yapıldı. Zamla birlikte asgari ücret 2020 TL oldu. Brüt asgari ücret ise 2.558 TL olarak ortaya çıktı. Milyonlarca kişi 2019 yılında 2.020 TL ücret aldı. Yeni yıla 1 ay kala asgari ücretlilerin merakı arttı. 2020 yılında ödenecek asgari ücret komisyon görüşmelerinin ardından belli olacak. İlk toplantının tarihi Bakan Selçuk tarafından açıklandı. İşte tüm detaylar...

UZMAN İSİMDEN CANLI YAYINDA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI - VİDEO