2020’de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam görüşmesi ne zaman?

Asgari ücret ne kadar olacak? 2020'de asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin araştırmalar sürüyor. Asgari ücret zam görüşmesi ne zaman? Hali hazırda 2 bin 20 lira net ücreti olan asgari ücrette artış yapılacak ve 2020 yılında asgari ücretli çalışanlar zamlı maaşlarını alabilecek. Yeni Ekonomi Programı ve Merkez Bankası tahminlerine göre, asgari ücret zammının yüzde 15 civarında olması bekleniyor. Peki, 2020 asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar…