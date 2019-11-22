22 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

2020’de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam görüşmesi ne zaman?

Asgari ücret zammı için meraklı bekleyiş sürüyor. 2020'de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam görüşmesi ne zaman? Milyonlarca asgari ücretli çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Asgari ücret tespit komisyonu işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla toplanacak. Peki, 2020'de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 2019 yılı için net 2 bin 20 lira olarak belirlenmişti. Ekonomistler yapılacak pazarlıklar sonucu asgari ücretin 2500 TL bandına yaklaşabileceğini belirtiyor. İşte, asgari ücret zammı için merak edilen son gelişmeler…

Giriş Tarihi: 22.11.2019 21:08 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 21:10
  • 1
  • 24
2020’de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam görüşmesi ne zaman?

Asgari ücret ne kadar olacak? 2020'de asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin araştırmalar sürüyor. Asgari ücret zam görüşmesi ne zaman? Hali hazırda 2 bin 20 lira net ücreti olan asgari ücrette artış yapılacak ve 2020 yılında asgari ücretli çalışanlar zamlı maaşlarını alabilecek. Yeni Ekonomi Programı ve Merkez Bankası tahminlerine göre, asgari ücret zammının yüzde 15 civarında olması bekleniyor. Peki, 2020 asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar…

  • 2
  • 24
2020’de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam görüşmesi ne zaman?

ASGARİ ÜCRET ZAM GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2020'den geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 2 Aralık'ta toplanacak.

  • 3
  • 24
2020’de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam görüşmesi ne zaman?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.

  • 4
  • 24
2020’de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam görüşmesi ne zaman?

Bu kapsamda komisyonun ilk toplantısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılacak.

  • 5
  • 24
2020’de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam görüşmesi ne zaman?

İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak.