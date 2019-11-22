BİZE ULAŞIN
2020’de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam görüşmesi ne zaman?
Asgari ücret zammı için meraklı bekleyiş sürüyor. 2020'de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam görüşmesi ne zaman? Milyonlarca asgari ücretli çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Asgari ücret tespit komisyonu işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla toplanacak. Peki, 2020'de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 2019 yılı için net 2 bin 20 lira olarak belirlenmişti. Ekonomistler yapılacak pazarlıklar sonucu asgari ücretin 2500 TL bandına yaklaşabileceğini belirtiyor. İşte, asgari ücret zammı için merak edilen son gelişmeler…
Giriş Tarihi: 22.11.2019 21:08 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 21:10
- 1
- 24
- 2
- 24
- 3
- 24
- 4
- 24
- 5
- 24