2020 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Faruk Erdem canlı yayında açıkladı! İşte olası asgari ücret zammı |Video

Yeni asgari ücret zammı ne kadar? 2020 yılı yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber ekranında Erkan Tan'ın sunumuyla canlı yayınlanan "Sabah Ajansı" programında geçmiş yıllardaki asgari ücretlerle kıyaslayarak olası 2020 yılı yeni asgari ücret zammını, yeni asgari ücreti açıkladı.