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20.11.2019
2020 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Faruk Erdem canlı yayında açıkladı! İşte olası asgari ücret zammı |Video
Yeni asgari ücret zammı ne kadar? 2020 yılı yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber ekranında Erkan Tan'ın sunumuyla canlı yayınlanan "Sabah Ajansı" programında geçmiş yıllardaki asgari ücretlerle kıyaslayarak olası 2020 yılı yeni asgari ücret zammını, yeni asgari ücreti açıkladı.
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