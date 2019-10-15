Bir marka daha katıldı! 0,49 – 0,69 faiz oranlarıyla taşıt kredisi hesaplama! Taşıt kredisi araç fiyat listesi...

Kamu bankalarından otomotiv sektörüne büyük destek geldi. Araç almak isteyen vatandaşlara 0,49-0,69 kredi faiz oranlarıyla taşıt kredisi veriliyor. Kampanyaya destek bir hayli yoğun olurken taşıt kredisi hesaplama işlemi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Binek ve ticari araçlara yönelik yapılan kampanyaya birçok firma katıldı. Taşıt kredisi araç fiyat listesi kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, taşıt kredisi hangi araçlara veriliyor? Anlaşmalı firmalar binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais ve Toyota; ticari araçlarda ise Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes ve GAZ oldu.

0,49-0,69 taşıt kredisi faiz oranları hesaplama işlemi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kamu bankaları tarafından yapılan ve otomotiv sektöründe hareketliliğe yol açan kampanya 31 Aralık tarihine kadar sürecek. Kampanya kapsamında kamu bankalarından anlaşmalı markalarda 0,49-0,69 kredi faiz oranlarıyla araç alabileceksiniz. Peki, taşıt kredisi hangi araçlar veriliyor? Taşıt kredisi araç fiyat listesine her geçen gün yeni firmalar katılıyor. Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketleri olarak adlandırılan paketlerde, binek ve ticari taşıtların alımlarında uygulanabilecek olan bu kredi alımlarında düşük faiz oranı uygulanacak.

BİR MARKA DAHA KATILDI

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, 26 Eylül'de duyurulan otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel iş birlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor.

Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullarla finansman sağlayan kampanya kapsamında son olarak GAZ Grubu ile işbirliğine gidilirken, grubun Türkiye'de ürettiği Gazelle marka hafif ticari araçlar anlaşma kapsamına girdi.

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