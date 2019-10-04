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Bakanlık duyurdu! Thomas Cook'un iflası sonrası başvurular başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.10.2019 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
BAKANLIK DUYURDU! THOMAS COOK'UN İFLASI SONRASI BAŞVURULAR BAŞLADI

Kültür ve konaklama tesisi işletmelerine yönelik kredi destek paketi için başvuruları almaya başladı. Başvurular Cuma günü mesai saati bitimine kadar Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne yapılacak.

Kültür ve , iflas eden İngiliz tur şirketi 'tan doğacak mağduriyetin önlenmesi için hazırlanan kredi destek paketine başvuruları almaya başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiliz Tur Operatörü Thomas Cook'un 23 Eylül itibarıyla iflas ettiğini duyurduğu hatırlatıldı.

'deki konaklama tesisi işletmelerine yönelik kredi destek paketi başvurularının bugün alınmaya başlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Kredi Destek Paketinden yararlanmak isteyenlerin, başvuru dilekçesi ve istenilen diğer bilgi ve belgelerle birlikte en geç 18 Ekim Cuma günü mesai saati bitimine kadar Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir."

Gerekli belge ve formlara Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sayfasından ulaşılabilecek.

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