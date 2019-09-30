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Thomas Cook'un iflasını açıklanmasının ardından Thomas Cook Hollanda da iflas etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.09.2019
THOMAS COOK HOLLANDA DA İFLAS ETTİ

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü 'un iflasını açıklanmasının ardından 'daki iştiraki olan Thomas Cook Hollanda da iflas etti.

'un iflasının açıklanmasının ardından 'daki iştiraki de iflas etti. Thomas Cook tarafından yapılan yazılı açıklamada, şirketin Amsterdam Mahkemesine istifasını sunduğu ve bunun kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, Thomas Cook Hollanda'nın bireysel veya Avrupa'daki diğer Thomas Cook şirketleri ile devam etmesi için görüşmeler yapıldığı ve bunun kısa vadede mümkün olmadığı için iflasın kaçınılmaz olduğu ifade edildi.

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Thomas Cook Hollanda'nın 200 çalışanı için toplu istifa başvurusu yapıldığı bilgisi de paylaşıldı.

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu, dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildiğini açıklamış, gelişmenin ardından 'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden 150 bini aşkın İngiliz vatandaşının geri getirilmesi için operasyon başlatılmıştı.

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