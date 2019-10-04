Taşıt kredisi hangi araçlara veriliyor? 0.49-0.69 taşıt kredisi faiz oranları hesaplama! İşte araçların fiyat listesi!

Düşük faizli taşıt kredisi hangi araçlara veriliyor? Araba sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, 0.49-0.69 taşıt kredisi faiz oranları hesaplama hakkında araştırma yapıyor. Taşıt kredisi faiz oranları hesaplama yapan vatandaşlar, düşük faizli taşıt kredisi hangi araçlarda geçerli sorusuna yanıt arıyor. Mercedes, Ford, Fiat, Toyota, Honda ve birçok farklı markanın araç fiyat listesi yeniden düzenlendi. 31 Aralık’ta sona erecek kampanya kapsamında, fiyatı 72 bin ila 120 bin arasında değişen krediler sıfır kilometre ticari araçlarda 30-60 ay vadeli kredi imkanı bulunacak. Peki, taşıt kredisi ile hangi araçlar satın alınabilir? İşte taşıt kredisi hesaplama yolları!

Taşıt kredisi faiz oranları hesaplama işlemi yeni araç almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Taşıt kredisi hangi araçlara veriliyor? Taşıt kredisi hesaplama yapan vatandaşlar araçların fiyat listesini araştırmaya başladı. Mercedes, Ford, Fiat, Toyota, Honda, Renault, Hyundai araç fiyat listesi 1 Ekim-31 Aralık arasında düzenlenecek kampanya için yeniden düzenlendi. Taşıt kredisi faiz oranlarında yaşanan büyük indirimin ardından otomobil piyasası da hareketlendi. Binek araçlarda düzenlenen kampanyaya göre aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandında uygulanacak. Peki, taşıt kredisi hangi araçlara veriliyor? İşte, taşıt kredisi faiz oranları hesaplama!

Üç kamu bankası yerli otomotiv üretimini arttırmak için Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketleri hazırladı ve firmalarla anlaşmaya başladı. Binek ve ticari taşıtların alımlarında uygulanabilecek olan bu kredi alımlarında düşük faiz oranı uygulanacak.

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