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Thomas Cook Belçika'nın hesapları iflastan birkaç gün önce boşaltılmış

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.10.2019
İFLAS ÖNCESİ TÜM KASAYI BOŞALTMIŞLAR!

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü 'un iflasına birkaç gün kala, şirketin iştirakinin banka hesaplarının boşaltıldığı ortaya çıktı.

'ya kayyum atanan Hans De Meyer, "İflasa birkaç gün kala Thomas Cook Belçika'dan İngiltere'deki ana şirkete 5 ila 6 milyon avro gönderildiği belirlendi. Bu para kalsaydı, Thomas Cook Belçika'nın kurtarılmak için daha fazla zamanı olurdu." açıklamasında bulundu.

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