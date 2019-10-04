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İflas öncesi Thomas Cook'un kasasını boşaltmışlar

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.10.2019 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
İFLAS ÖNCESİ SKANDAL! KASAYI BOŞALTMIŞLAR

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden 'ya ait banka hesaplarının iflas öncesinde boşaltıldığı ortaya çıktı. Söz konusu olayı kimin yaptığının araştırıldığı açıklandı.

'ya kayyum atanan Hans De Meyer, "İflasa birkaç gün kala Thomas Cook Belçika'dan 'deki ana şirkete 5 ila 6 milyon avro gönderildiği belirlendi. Bu para kalsaydı, Thomas Cook Belçika'nın kurtarılmak için daha fazla zamanı olurdu." açıklamasında bulundu.

Meyer, söz konusu para transferini hangi yöneticinin gerçekleştirdiğini araştırdıklarına belirtti.

İFLAS AÇIKLAMIŞTI

Thomas Cook Belçika, 30 Eylül'de gerekli kısa vadeli finansmanı bulamadığı için resmen iflas ettiğini açıklamıştı. Thomas Cook Belçika'nın ülke genelinde 91 acentesi ve 501 çalışanı bulunuyordu.

İNSANLARI MAĞDUR ETMİŞTİ

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu, dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildiğini açıklamış, gelişmenin ardından 'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden 150 bini aşkın İngiliz vatandaşının geri getirilmesi için operasyon başlatılmıştı.

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